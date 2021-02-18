Белоруссию могут отстранить от участия в "Евровидении"
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Депутат Европарламента Карин Карлсборо предложила запретить Белоруссии участвовать в "Евровидении" в этом году.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Зарубежный политик считает недопустимым, что Европейский вещательный союз сотрудничает с Белтелерадиокомпанией, ведь ее глава Иван Эйсмонт включен в санкционный список ЕС. Ограничения по отношению к нему введены из-за нарушений прав человека.

Пока не определено, кто будет представлять Белоруссию в Нидерландах. Группе VAL, победившей в отборе в минувшем году, отказали в участии из-за "отсутствия совести".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

13

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Простые упражнения для уменьшения стресса
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

Hовости недвижимости

Новинка в Агенскалнсе! Жилой дом Ernestīne
Зарезервируй квартиру в Līčukrasti и выбери внутреннюю отделку!
Элегантная новинка на улице Кр.Барона: квартиры с видом на Верманский сад
Время для нового жилья! Запишись на индивидуальный осмотр проектов!
Зарезервируй квартиру в проекте Safrāns в этом месяце и выбери внутреннюю отделку!