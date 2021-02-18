Белоруссию могут отстранить от участия в "Евровидении"

Депутат Европарламента Карин Карлсборо предложила запретить Белоруссии участвовать в "Евровидении" в этом году.

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Зарубежный политик считает недопустимым, что Европейский вещательный союз сотрудничает с Белтелерадиокомпанией, ведь ее глава Иван Эйсмонт включен в санкционный список ЕС. Ограничения по отношению к нему введены из-за нарушений прав человека.

Пока не определено, кто будет представлять Белоруссию в Нидерландах. Группе VAL, победившей в отборе в минувшем году, отказали в участии из-за "отсутствия совести".