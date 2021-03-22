Белорусская группа после запрета подготовила две новые песни для "Евровидения"

Группа "Галасы ЗМеста", которая должна была представлять Белоруссию на "Евровидении", представила две новые песни после того, как организаторы конкурса запретили их предыдущую композицию. Об этом сообщает телеканал СТВ.

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Лидер коллектива Дмитрий Бутаков рассказал, что после запрета им позвонили и узнали, готова ли группа представить еще одну песню.

"Да нет проблем, мы их по две штуки в неделю пишем. У нас тут уже штук шесть написано", — сказал Бутаков.

Он уточнил, что музыкальный коллектив уже оправил организаторам "Евровидения" две новые композиции. По его мнению, какую-то из двух песен должны разрешить, чтобы "Галасы ЗМеста" смогли выступить на конкурсе.

Лидер группы добавил, что песни "обязательно покажут народу". При этом на вопрос о содержании текстов новых песен Бутаков заявил, что "там вообще не про это" и "если захотят, то найдут все".

Ранее организаторы песенного конкурса "Евровидение" заявили, что белорусская песня "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста" не может быть допущена к участию в нынешнем виде, так как "ставит под сомнение неполитический характер конкурса". Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на запрет песни.

Конкурс "Евровидение" должен пройти 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в оффлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.