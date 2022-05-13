Без Латвии. Определены все финалисты "Евровидения 2022"

В ночь с 12 на 13 мая в Турине состоялся второй полуфинал "Евровидения", в ходе которого 18 стран боролись за выход в финал конкурса.

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Напомним, по результатам первого полуфинала, который прошел 10 мая, Латвия в финал конкурса не попала, прошли Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова и Нидерланды.

Во втором полуфинале в десятку счастливчиков, попавших в финал, вошли: Бельгия, Чехия, Азербайджан, Польша, Финляндия, Эстония, Австралия, Швеция, Румыния и Сербия.

Таким образом в финале 14 мая будут представлены две страны Балтии - Литва и Эстония, но не Латвия, которой уже 6 лет подряд не удается попасть в финал.