Без жюри. Участника "Евровидения" от Латвии впервые выберут телезрители
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8 февраля в прямом эфире Латвийского телевидения пройдет финал конкурса Supernova, победитель которого станет представителем нашей страны на "Евровидении 2020" в Роттердаме.

В этом году участника большого европейского песенного конкурса от Латвии впервые за долгие годы выберут исключительно телезрители. Как поясняет продюсер Supernova Илзе Янсоне, финалисты и зрители могут прислушаться к мнению жюри, но голосовать оно не будет. Победителем национального отбора станет участник, который наберет больше всего баллов по итогам голосования в интернете и посредством телефонных звонков и коротких сообщений.

В жюри вошли три зарубежных музыкальных эксперта и один латвийский - продюсер программ Radio SWH и музыкант Артис Дварионас.

Напомним, в этом году в финал национального отбора попали 9 исполнителей. Подробнее о них и композициях, претендующих на участие в "Евровидении" портал DELFI писал ранее.

65-й конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды). В нем примут участие представители 41 государства. Латвия, согласно жеребьевке, выступит во втором полуфинале 14 мая.

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