Американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила титульную песню для нового фильма бондианы "Не время умирать" (No Time to Die).

Айлиш, написавшая песню вместе со своим братом Финнеасом О'Коннеллом, стала самой молодой исполнительницей музыкальной темы в истории франшизы.

Когда 18-летняя исполнительница узнала, что ей доверили исполнить песню к 25-й ленте про агента 007, она заявила, что "Просто чокнуться — во всех смыслах. Это большая честь. "Джеймс Бонд" — самая крутая кинофраншиза на все времена. Я все еще в шоке", — отметила она.

"Не время умирать" выйдет на экраны 9 апреля. Режиссером ленты выступил Кэри Фукунага, а главные роли сыграли Дэниел Крэйг, Леа Сейду, Рами Малек, Кристоф Вальц и Ана де Армас.