Билли Айлиш стала триумфатором Grammy, взяв победу в главных номинациях

26 января в Лос-Анджелесе прошло вручение ежегодной премии звукозаписывающей индустрии США. Абсолютным лидером стала 18-летняя поп-сенсация Билли Айлиш, получившая награды во всех главных категориях - "Запись года", "Лучшая песня" (Bad Guy), "Лучший альбом (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?)" и "Лучший новый артист".

Также ей досталась статуэтка за "Лучший вокальный поп-альбом". В целом Айлиш была номинирована в 6 категориях, уступив победу в номинации "Лучшее сольное исполнение в поп-музыке" рэп-исполнительнице Lizzo за песню Truth Hurts.

На церемонии, которую вела певица Алиша Киз, почтили память знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, погибшего при аварии вертолета вместе с дочерью буквально на пару часов до Grammy.

Также на церемонии почтили память рэпера Nipsey Hu$$le, который посмертно получил две Grammy.

Полный список номинантов и победителей премии, вручавшейся в 84 категориях, опубликован на сайте Grammy.