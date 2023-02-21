Британия выделит 10 млн фунтов на проведение
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Правительство Британии в субботу объявило бюджет международного конкурса "Евровидение-2023", который должен был пройти в Украине, но из-за войны будет проведен в мае в Ливерпуле.

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На проведение конкурса выделят 10 млн фунтов (около 12 млн долларов), говорится в заявлении правительства.

Деньги пойдут городскому совету Ливерпуля на организацию мероприятия и Би-би-си, как организатору, - для развития сотрудничества с украинскими музыкантами, добавили в правительстве.

Около трех тысяч бесплатных билетов будут забронированы для украинцев, которые вынуждены были покинуть свою страну и находятся в Британии.

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BBC News Русская служба:

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