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Как Моцарт всех переиграл
Kadrs no video
Foto: Kadrs no video

Представьте себе мир, где не существует музыки. Никаких рождественских песен, рок-концертов, личных плейлистов, музыки в лифте, саундтреков к фильмам или драматических баллад Диснея. Несомненно, такой мир был бы очень невыразительным.

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К счастью, такой мир представить просто невозможно. Археологи до сих пор находят примитивные флейты, возраст которых составляет 43000 лет, а самые ранние нотные записи можно найти даже на шумерских глиняных табличках, которым больше 4000 лет. Считается, что самой старой из сохранившихся песен является Хурритский гимн № 6, который был одой богине Никкаль.

История музыки богата необычными фактами и здесь лишь некоторые из них.

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Как Моцарт всех переиграл
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