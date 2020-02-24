Kadrs no video
Foto: Kadrs no video

Литовская группа The Roop, которая в этом году представляет свою страну на конкурсе "Евровидение", стала лидером в прогнозах букмекеров.

В сводной таблице, опубликованной на фанатском сайте Eurovisionworld, у The Roop самые высокие шансы - 13%. Следом с вероятностью выигрыша 6% идут Италия и Румыния. На четвертом и пятом местах рейтинга - Швеция (участник еще не назван) и Болгария, у которых по 5%.

Что касается Латвии, то она, увы, в самом конце рейтинга - на предпоследней 40-й позиции.

Группа The Roop уже участвовала в литовском национальном отборе на конкурс "Евровидение" в 2017 году, заняв третье место. Многие поклонники конкурса в комментариях под видео в YouTube уже заявили о своей симпатии и готовности дать литовским исполнителям 12 максимальных баллов при голосовании.

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime

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Евровидение
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