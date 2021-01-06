Церемония вручения премии Grammy перенесена из-за коронавируса
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Национальная академия искусства и техники грамзаписи США приняла решение о переносе церемонии вручения музыкальной премии Grammy в связи с тяжелой эпидемической ситуацией, сложившейся в штате Калифорния. Об этом сообщает издание Rolling Stone, ссылаясь на источники.

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Изначально предполагалось, что 63-я церемония вручения Grammy пройдет 31 января текущего года. Но из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в Калифорнии организаторы решили перенести церемонию. Точная дата проведения мероприятия пока не называется, но известно, что организаторы планируют провести церемонию в марте.

Национальная академия искусства и техники грамзаписи была основана в Соединенных Штатах Америки в 1957 году, напоминает РИА Новости. 4 мая 1959 года состоялась первая церемония вручения премии Grammy. Премия вручается ежегодно и считается главной премией в музыкальном мире. Она отмечает достижения в различных музыкальных жанрах среди исполнителей и за продюсерскую работу. В разное время Grammy вручали в разных городах США, в том числе в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Нэшвилле, Чикаго. В последние годы церемония вручения премии чаще всего проходит на территории спортивного комплекса Staples Center в Лос-Анджелесе.

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