Церемонию Grammy перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса
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Академия звукозаписи США объявила, что перенесла на неопределенный срок церемонию вручения награды Grammy из-за распространения коронавируса, пишет РИА Новости.

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Новая дата проведения церемонии пока неизвестна. Как сообщается, решение отложить церемонию было связано также с тем, что большинство артистов не захотело присутствовать лично на мероприятии 31 января на фоне распространения COVID-19.

В декабре сообщалось, что канадский рэпер Дрейк обратился к Американской академии звукозаписи с просьбой отозвать его кандидатуру из списка номинантов на музыкальную премию Grammy в 2022 году. Причины данного решения не раскрываются.

Полный список кандидатов на премию Grammy объявили 23 ноября. Рекордсменом по числу номинаций стал джазовый музыкант Джон Батист. Он представлен в 11 категориях. Певицы Doja Cat и H.E.R., а также артист Джастин Бибер могут получить по восемь статуэток Grammy, а исполнительницы Билли Айлиш и Оливия Родриго по семь.

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