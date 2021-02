Человек, взломавший наш код и написавший все хиты. Как Макс Мартин уже 25 лет создает современную музыку

26 февраля исполняется 50 лет композитору и продюсеру Максу Мартину. Он не любит публичности и славы, хоть и пишет главные мировые хиты. Backstreet Boys, Бритни Спирс, Pink, Тейлор Свифт, Адель, Ариана Гранде, The Weeknd - все они многим обязаны Мартину.

В начале 2020 года один из пользователей YouTube выложил в своем аккаунте полуторачасовое видео обложки последнего альбома The Weeknd. В нем примерно 60 раз повторялся главный хит этого альбома Blinding Lights.

Этот жест нельзя даже назвать экстравагантным: песня настолько хороша и так долго не приедается, что половина мира уже включала ее на репите. Только лишь в Spotify ее послушали почти два миллиарда раз.

Соавтор и продюсер этого хита - швед Макс Мартин. Он родом из Стокгольма, его настоящее имя Карл Мартин Сандберг. Этот довольно закрытый, редко дающий интервью человек уже 25 лет сочиняет самую модную в мире поп-музыку.

Blinding Lights - его 23 попадание на первое место в чарте Billboard Hot 100, главном индикаторе популярности релизов для музыкальной индустрии. Таким образом Мартин стал самым успешным автором песен в истории американских чартов после Пола Маккартни (32) и Джона Леннона (26).

Среди продюсеров лидирует работавший с The Beatles Джордж Мартин (23). Но и тут его шведский однофамилец отстал ненамного - в качестве продюсера он 21 раз попадал на первое место этого престижного хит-парада.

Эти музыкальные шведы



Американский музыкальный обозреватель Джон Сибрук утверждает, что Швеция - самая мелодичная страна в мире: даже ее национальный гимн, созданный на основе шведской средневековой баллады, чем-то похож на поп-композицию.

Когда поп-индустрия вступила на путь активной глобализации, Швеция начала регулярно поставлять звезд европейского и мирового масштаба: в 1970-х это были ABBA, в 1980-х - Roxette и адепты "новой волны" Secret Service, чей альбом неожиданно вышел даже в закрытом от западной поп-музыки СССР.

В начале и середине 1990-х шведы отправили в мировые туры звезд европопа Ace of Base, E-Type, Army of Lovers и ностальгических поп-рокеров The Cardigans.

Первые успехи



Тогда же, в середине 1990-х, вокалист игравшей глэм-рок шведской группы It`s Alive Макс Мартин решил, что поп-музыка ему нравится больше, а сочинять хиты как минимум любопытно.

Он начал пробовать силы на местных исполнителях и написал для шведской фрик-поп группы Rednex неожиданно серьезную балладу Wish You Were Here. В 1995 году она попала в топ-10 половины стран Европы, на пятое место общего еврочарта, а на провинциальных дискотеках России ее котировали и в начале нулевых.

В том же 1995-м Мартин работал как сопродюсер второго альбома Ace of Base. Сингл Beautiful Life оттуда - это уже попадание в топ-100 лучших песен 1990-х (по версии Buzzfeed).

Мартин и дальше продолжит работать в соавторстве с другими композиторами и продюсерами, но со временем начнет брать на себя лидирующую роль.

В 1996 году он перебирается в Лос-Анджелес, и тут начинаются его по-настоящему золотые годы.

Спустя год Мартин - продюсер и соавтор песен бойзбэнда Backstreet Boys, и это уже первые места в американском хит-параде плюс жесткая ротация на MTV.

Мальчики танцуют и поют о любви, а девочки слушают - беспроигрышно.

В 1999-м Мартин был сопродюсером альбома этой группы Millenium, ставшего ее самым популярным. 34 млн проданных копий, пять номинаций на Грэмми.

Hit Me One More Time



А потом этот швед просто захватил мир вместе с девушкой по имени Бритни Спирс.

В 1997 году Макс Мартин написал свою самую знаменитую песню "...Baby One More Time", однако целый год не мог ее пристроить.

Никого из звезд будущий хит не привлек. Группа TLC отказалась, посчитав, слова hit me one more time, которые переводятся как "ударь меня еще раз", призывом к домашнему насилию. Мартин утверждал, что на молодежном сленге того времени это означало "позвони".

В конце концов песню спела Бритни Спирс, и "хит ми бэйби ван мор тайм" полилось из каждого радиоприемника. Песня стала первым номером практически в каждой стране, где вышел ее релиз.

Впоследствии Мартин стал соавтором и сопродюсером практически всех главных хитов Бритни Спирс.

Специальность шведа - подростковая поп-музыка, но были и неожиданные коллаборации. В 2000 году он поработал с Bon Jovi. Эта софт-рок группа 1980-х все следующее десятилетие пыталась остаться в трендах, и Макс Мартин познакомил ее с аудиторией Спирс.

Даже первые кадры обоих видеоклипов забавно рифмуются. И, конечно же, опять первое место всех возможных хит-парадов.

В середине 2000-х Мартин улавливает новую тенденцию и вскоре возглавляет ее: публика устала от компьютерного попа, в хитах того времени возвращаются электрогитары и живые ударные.

В 2000-х он работает с Pink, Кэти Перри и Селин Дион, в 2010-е изобретает новые грани уже полностью изобретенного жанра с Тейлор Свифт, Ланой дель Рей и добавляет поп-музыке немного ностальгии с The Weekend.

Последние двое при участии Мартина объединились для записи одной из самых красивых баллад последних лет.

Формула успеха Макса Мартина

Бритни Спирс рассказывала (и это подтверждали другие исполнители), что демоверсии всех своих хитов Макс Мартин поет сам и заставляет исполнителей петь их точно так же. Но главное не это.

"Просто я любопытный, - объяснял Мартин причины своего успеха. - Если 200 млн человек что-то любят, я пытаюсь понять почему. Это почти наука для меня, я каждый раз пытаюсь взломать этот код".