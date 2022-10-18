Четыре страны отказались от участия в Евровидении в 2023 году

Сразу четыре страны решили отказаться от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2023", который пройдет в английском городе Ливерпуль в мае 2023 года. Речь идет о Болгарии, Черногории, Боснии и Герцеговине, а также Северной Македонии, сообщает BBC.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Первой отказалась Черногория, где вещатель RTCG признался в отсутствии необходимого бюджета для участия Подгорицы в конкурсе: речь идет о нехватке денег на регистрационный взнос, пребывании в Великобритании, а также отсутствии интереса со стороны спонсоров. Сумма, которую страны должны внести в Европейский вещательный союз (EBU), зависит от размера страны.

Позже на расходы пожаловались и вещатели из Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, которая не принимала участие в "Евровидении" с 2017 года, и Болгарии, где отметили, что "программа больше не представляет интереса". Под вопросом оказались выступления и участников из Словении.

По данным BBC, с некоторых стран запросили более высокую плату, чем раньше. Это связано с тем, что Россия, которая раньше была важным источником финансов, была исключена из конкурса. Точно не сообщается, сколько платит каждое государство за участие в конкурсе.

Черногорские СМИ поясняют, что средства, предназначенные для "Евровидения", будут направлены на финансирование национальных проектов. Черногория посчитала, что регистрационные сборы, а также расходы на пребывание делегации в Великобритании слишком обременительны. Северная Македония ссылается на энергетический кризис в своей стране и тоже не хочет платить повышенный взнос за участие.

Ни Черногория, ни Северная Македония не прошли полуфинальный отбор в этом году, когда Евровидение проходило в Турине. В конкурсе выиграла Украина, но из-за войны в следующем году "Евровидение" пройдет в Великобритании, а не в Украине.

Латвия уже объявила о приеме песен на национальный отбор Supernova. Участие наших представителей Citi zēni в конкурсе в Италии обошлось Латвии в 140 000 евро. Годом ранее участие Саманты Тины в "Евровидении" стоило 150 тысяч евро.