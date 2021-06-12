Что немцу хорошо. Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать "своим" для русских

Влияние Линдеманна в России растет — в 2018-м артист издает на русском языке уже второй сборник стихов, Messer ("Нож"), а также отправляется в турне в его поддержку. Для русскоязычного издания музыкант якобы даже пожертвовал собственную кровь — ему не понравились нарисованные иллюстраторами капли крови, и он велел использовать изображение собственной.

В 2019-м Lindemann выпускает серию клипов на песни из F & M. Один из них, на композицию Knebel ("Кляп"), — в котором Тилль в затопленном подвале делает кунилингус менструирующей голой девушке, — был снят на киностудии "Ленфильм". Другой, на трек Frau & Mann ("Женщина и мужчина"), где Линдеманн в образе директора фабрики пытается изнасиловать работницу в исполнении Светланы Лободы, был снят московским клипмейкером Сергеем Минадзе.

Эти и другие, вроде клипа на Ach so gern ("Ах, как охотно"), видеоработы Lindemann на самом деле мало чем отличаются от релизов Rammstein (за исключением видео на Frau & Mann, своей китчевостью способного вызвать просто физическую дрожь). Кровь и насилие перемежаются с провокационной обнаженкой — вокруг этого фирменного приема, как правило, и строятся работы клипмейкера Зорана Бихача, снимавшего музыкальные видео для Rammstein, а после занявшегося релизами проекта Lindemann.

Конец Тилля

В феврале 2020-го Линдеманн и Бихач выпустили свою, должно быть, самую провокационную для российского рынка работу. Вместе с битмейкером Даниелем Карелли они создали еще один сайд-проект, окрещенный русскоязычным ругательством с упоминанием мужского полового органа. В рамках проекта был выпущен лишь один сингл Till the End ("До конца", или "Тилль, конец") и клип на него — в видео Линдеманн занимается жестким сексом со множеством женщин. Также в кадре — поедание сырого фарша, лесбийская оргия, мастурбация при помощи электродилдо, минет Линдеманну, просунувшему пенис через дырку в сборнике стихотворений, и множество других крайне откровенных сцен.

NA **** меньше всего из музыкальных проектов Линдеманна имеет отношения к самой музыке — и не просто потому, что из-за порнографического, призванного шокировать зрителя видеоряда на нее мало кто вообще обратил внимания. Она и для авторов здесь вовсе не важна — примерно в середине клипа Till the End музыка приглушается, становясь фоном для криков, стонов, шлепков и хлюпаний. Зарубежные издания увидели в работе "критику секс-туризма" — в силу того, что актрисы, снявшиеся в порно с Линдеманном, являются россиянками; впрочем, едва ли Тилль, в России проведший немало времени, не мог не догадываться, как будет воспринята его работа здесь.

Недовольных была масса, но гнев их был обращен не столько в адрес Тилля; хоть немца и критиковали в риторике "за это ли воевали наши деды" с требованиями запретить ему выступать в России (чего, конечно же, не произошло), однако снявшимся в порноклипе россиянкам пришлось куда хуже — их личности раскрыли, выложив в сеть имена и ссылки на социальные сети, а затем актрисам и их родственникам начали поступать угрозы. Девушки жаловались, что боятся выходить из дома. Угрожавшие атаковали не только главных актрис клипа, но и девушек из массовки, и даже тех, кто в работе над порноклипом вообще не участвовали, но снялись в другом клипе Линдеманна на песню Platz Eins ("Первое место").

Хоть этот ролик, безусловно, стал самым порнографическим публичным релизом Линдеманна, его смысловая, если ее можно так назвать, составляющая едва ли чем-то кроме степени откровенности отличается от того, что уже не раз выдавал Rammstein; к примеру, в куда более эстетичном клипе на песню Pussy ("Киска"), мимикрирующем под винтажное немецкое порно, или даже на обложке альбома Liebe ist für alle da ("Любовь — для всех"), на которой, в частности, изображается, как участники группы готовятся разделать и съесть голую девушку, а также непринужденно смотрят телевизор, сидя перед грудой обнаженных женских тел. Выход пластинки в 2009 году сопровождался скандалами в Германии. Федеральная служба проверки носителей информации на наличие вредного для молодежи содержания из-за обложки, а также из-за композиции Ich tu dir weh ("Я делаю тебе больно") внесла альбом в черный список, увидев в релизе пропаганду садомазохизма и секса без предохранения. Впрочем, ограничения ведомства оказались не такими страшными — альбом разрешили продавать только в магазинах "для взрослых", а уже в начале 2010-го суд отменил это решение.

И в Lindemann, и в этом странном проекте NA **** Тилль устраивает, по сути, те же провокации, что ранее вытворял в Rammstein — просто целится теперь не в немецкую или западную аудиторию, а прямиком в россиян, которые, как он сам выразился, "чересчур серьезные" (что для профессионального провокатора — мечта, непаханое поле).

В ноябре 2020-го Линдеманн и Тэгтгрен заявили, что более не будут заниматься сольным проектом, выпустив концертную запись их выступления в Москве в качестве прощального релиза. Но Тилль от дальнейшего покорения России не отказался.

Русский Линдеманн

Последние свои работы артист публикует в личном YouTube-канале под названием Till Lindemann. В декабре 2020-го на нем появился клип на песню Alle Tage ist kein Sonntag ("Воскресенье — не каждый день", или "Не все коту масленица"), немецкий шлягер начала XX столетия. В клипе артист выступает перед висельниками, среди которых — попы и люди в советской военной форме.

В апреле 2021-го на канале появилось видео на композицию Марка Бернеса "Любимый город", которую Линдеманн исполнил на русском языке для военного фильма Тимура Бекмамбетова "Девятаев". Хоть эта история и выглядит классической промо-акцией, режиссер утверждает, будто бы Линдеманн сам обратился к нему с предложением исполнить эту композицию в фильме.

А вот в начале июня на YouTube-канале вышла уже более классическая для Линдеманна работа — видео на композицию Ich hasse Kinder ("Я ненавижу детей"), снятое российским режиссером Сергеем Греем. Текст песни рассказывает странную историю о том, как Линдеманна, летящего в самолете, бесит сидящий рядом с ним ребенок. Клип же, по-видимому, является неким высказыванием на тему школьного буллинга — в нем Линдеманн предстает советским маньяком, который решил перебить всех своих обидчиков из пионерского детства; затем его ловит и допрашивает милиционер, которого играет Александр Ревва. В комплекте — мироточащий бюст Ленина, Красная площадь, горящий "Москвич", ковры на стене и окровавленный вокалист, орущий на пионеров. Ну, а кто еще решится признаться, что ненавидит детей, прямо в международный день их защиты?

Последний клип всего за неделю набрал почти 5,5 миллиона просмотров. Цифра — рекорд для личного канала Линдеманна, но по сравнению с просмотрами видео Rammstein, конечно, смехотворная. Однако для самого музыканта, по-видимому, куда важнее просмотров творческая свобода, которую он обрел, отделившись от родного коллектива.