Cын Александра Башлачева покончил с собой
Foto: Jacek Dylag / cc

Сын советского рок-музыканта и поэта Александра Башлачева Егор покончил с собой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

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Тело 32-летнего Егора Башлачева было обнаружено 19 июня под окнами дома, он не оставил предсмертной записки. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и был инвалидом второй группы.

Егор Башлачев родился 3 августа 1988 года уже после смерти своего отца, который скончался 17 февраля 1988 года.

Александр Башлачев предположительно покончил с собой. Точные причины его смерти не были установлены, однако по словам близких с годами он все больше чувствовал творческий кризис, потерю взаимопонимания с окружающими и одиночество. Башлачев был похоронен в Ленинграде на Ковалевском кладбище 23 февраля.

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Gazeta.ru

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