Европейский вещательный союз (ЕВС) 25 февраля принял решение исключить Россию из списка участников "Евровидения" из-за войны на Украине. Первоначально организаторы не планировали этого делать, однако после обращений нескольких стран пересмотрели свою позицию.

Как пояснили в ЕВС, "в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российской работы в конкурс в этом году нанесет ущерб репутации соревнования". Организаторы также отметили, что предварительно проконсультировались с другими участниками.

Statement from @EBU_HQ regarding Russia's participation in the Eurovision Song Contest 2022.https://t.co/HmKJdqVE4J pic.twitter.com/tVH6yFxzbq