Европейский вещательный союз (ЕВС) 25 февраля принял решение исключить Россию из списка участников "Евровидения" из-за войны на Украине. Первоначально организаторы не планировали этого делать, однако после обращений нескольких стран пересмотрели свою позицию.

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Как пояснили в ЕВС, "в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российской работы в конкурс в этом году нанесет ущерб репутации соревнования". Организаторы также отметили, что предварительно проконсультировались с другими участниками.

Statement from @EBU_HQ regarding Russia's participation in the Eurovision Song Contest 2022.https://t.co/HmKJdqVE4J pic.twitter.com/tVH6yFxzbq — Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 25, 2022



С требованием исключить Россию к ЕВС обратились Украина, Швеция и Финляндия, причем последняя была готова отказаться от участия в конкурсе, если организаторы не примут никаких мер.

Как на решение ЕВС отреагировали в России? "С улыбкой на лице, - заявил "КП" продюсер Иосиф Пригожин. - Это фрик-шоу, тухлый нафталиновый конкурс с никому не интересной музыкой. Давайте-ка вспомним: хоть кто-то из наших артистов стал мировой звездой на Западе? Хоть кого-то там приняли? Даже в мирное время мы там никому не нужны. А сейчас и вовсе, вы посмотрите, что творится: лживые, лицемерные руководители западных стран обвинили нас всех в агрессии и решили наказать, сделать изгоями. Но разве мы хотели войны? Я вам так скажу: не надо совать лапу в пасть медведя! Нас просто загнали в угол".

Певец, композитор и продюсер Александр Добронравов не увидел в этом ничего страшного. "Я считаю, что в принципе в сложившейся ситуации нам не надо участвовать, - цитирует артиста RT. - Это два слова: "евро" и "видение". Так вот "евро" — это Евросоюз и вся объединенная Европа, которая сегодня негативно относится к России. И в связи с последними событиями делает такие отрицательные шаги". По его мнению, Россия, вероятно, отправит своих артистов на соревнование в следующем году, поэтому "это абсолютно безболезненная история".

Депутат Госдумы и певец Денис Майданов считает, что граждане России не следят за конкурсом и им не нравится его контент. "Евровидение — это то, куда мы уже не очень хотим ездить, - заявил он "Газете.ру". - Я не могу, конечно, за всех артистов ручаться, но, по-моему, наши зрители из года в год этот цирк уже сами давно не смотрят, и им нравится не особо контент всего того, что происходит там внутри. И не только музыкальный, я имею в виду и все-таки морально-нравственный контент. Доживем до этого. Евровидение — не то, за что мы держимся. Мы будем, наверное, даже с удовольствием наблюдать, как они будут там без нас. Им без нас лучше или нам без них в этом конкурсе лучше? Я уверен, что не все представители шоу-бизнеса или культуры меня поддержат, но как человек, желающий добра своей стране, я считаю, что это даже хорошо".

Издание напоминает, что Россия участвует в "Евровидении" с 1994 года. За это время страну не допускали до участия трижды – в 1998, 1999 и 2017 годах. В первых двух случаях это произошло по правовым причинам, а в 2017 году отказ был политически мотивирован. Тогда "Евровидение" прошло в Киеве. Из-за напряженности в отношениях с Россией СБУ запретила въезд на Украину певице Юлии Самойловой, которая выступила от России в 2018 году.