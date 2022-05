Делайте ставки: ТОП-10 лидеров "Евровидения" по версии букмекеров

Сегодня в итальянском Турине пройдет первый полуфинал "Евровидения". У его участников, в том числе и представителей Латвии, есть все шансы изменить актуальный список фаворитов. Именно о них мы и расскажем.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Победу в конкурсе этого года прочат украинской группе Kalush Orchestra - вся Европа сейчас поддерживает родину музыкантов, где идет война, развязанная Россией. По прогнозам букмекеров, шансы Kalush Orchestra на победу составляют 49%. И хотя они часто бывают недалеки от реальности, "Евровидение" всегда преподносит сюрпризы. Аутсайдеры, конечно, на первое место не попадают, но вот среди лидеров букмекерских списков нередко бывает неожиданный победитель.

На кого делают ставки в этом году? Рассказываем о 10 фаворитах конкурса.

1. Украина. Kalush Orchestra − Stefania

Несмотря на ужасы войны, через которые проходит страна, она продолжает заботиться о своем имидже на международной арене. И согласно букмекерам, шанс украинского участника взять первое место в конкурсе составляет 49%.

Для Украины фестиваль "Евровидение" всегда был возможностью для политического высказывания − в 2004 году во время мирных протестов, получивших название Оранжевая революция, победила Руслана с песней "Дикие танцы" (Wild Dances), а в 2016-м победа досталась певице Джамале со смелым высказыванием об истории депортации крымских татар − "1944".

В этом году избранником стал коллектив "Калуш Оркестра" − в составе Игоря Диденчука, Олега Псюка, Александра Слободяныка, Тимофея Музычука и Влада Курочки. Фолк-рэп группа основана в 2019 году. Имя коллектива происходит от названия родного города одного из участников. После выхода двух первых синглов группа подписала контракт с крупным американским лейблом Def Jam, который входит в Universal Music Group.

Образ матери − ключевой для песни и музыкального номера. По словам режиссера постановки Алексея Жембровского, в свете нынешних трагических событий это особенно важно: глаза матери способны исцелить душу, а материнские объятия защищают ребенка от угроз внешнего мира. От упавших на землю слез матерей колосятся растения и рождается новая жизнь.

Напомним, в феврале прошлого года прошел национальный отборочный конкурс "Видбiр". Первое место досталось рэп-исполнительнице Алине Паш с песней "Тени забытых предков" (отсылка к одноименному фильму Сергея Параджанова, культового украинского режиссера). Однако позднее выяснилось, что певица нелегально посещала оккупированный Крым в 2015 году, и было принято решение отправить на "Евровидение" коллектив, которому досталось второе место на отборочном конкурсе, группу "Калуш Оркестра".

2. Великобритания. Sam Ryder − Space Man

В этом году у Великобритании есть все шансы взять топовые места на "Евровидении" − при том, что эта страна "Большой пятерки" (страны-основательницы конкурса, проходящие в финал автоматически) годами не побеждала на европейском конкурсе. В 2022-м ее представит молодой исполнитель Сэм Райдер с песней "Space Man", тематика которой многим напомнит об иконе британской музыкальной сцены Дэвиде Боуи.

Музыкант написал трек вместе со своим другом около года назад, но никогда всерьез не задумывался о судьбе песни. Когда она увидела свет, представители BBC связались с певцом и предложили поучаствовать во всеевропейском конкурсе от Великобритании.

До этого Райдер приобрел известность, исполняя в соцсетях каверы на композиции суперзвезд − Алиши Киз, Сии и Элтона Джона. Они были настолько хороши, что американская актриса, комедиантка и телеведущая Эллен Дедженерес продемонстрировала их в эфире своего шоу. В итоге в конце 2020 года у Райдера было более 10 млн подписчиков в соцсетях. Кроме того, он стал самым популярным британским музыкантом в TikTok.

В прошлом году Сэм выпустил свой первый EP (песня "The Sun's Gonna Rise") и с тех пор полностью сфокусировался на своей музыкальной карьере.

3. Италия. Mahmood&Blanco − Brividi

Еще одним вероятным лауреатом конкурса может стать дуэт из Италии − Алессандро Махмуд и Риккардо Фабриккони (Blanco) с песней Brividi (итал. "Мурашки"). Ранее они победили в национальном отборочном конкурсе "Санремо", который проводился в 72-й раз.

Brividi − мелодичная баллада, исполняемая на итальянском языке. "Во сне ты и я летали на велосипеде, покрытом россыпью алмазов. Ты сказал мне, что изменился. В твоих глазах больше не горит огонь. Чего ты боишься?". Помимо членов коллектива, ее соавтором стал сонграйтер Микеле Цокка.

Что касается исполнителей, 29-летний Алессандро Махмуд родился в Милане. Он участвовал в шестом сезоне шоу X Factor Italy в 2012 году. В 2019-м он победил на "Санремо" и представлял Италию на "Евровидении" в Тель-Авиве с песней Soldi, взяв второе место.

Второй участник − 18-летний Риккардо Фабриккони из города Кальваджезе делла Ривьера. Его первый EP Quarantine Paranoid вышел на музыкальной платформе SoundCloud в 2020 году, после чего он подписал контракт с лейблом Universal. Релиз первого студийного альбома Фабриккони состоялся в сентябре 2021 года. Альбом три раза взял платину в чарте итальянской федерации звукозаписывающей индустрии FIMI.

4. Швеция. Cornelia Jakobs − Hold Me Closer

После победы на Melodifestivalen Корнелию Якобс избрали представительницей Швеции на "Евровидении" в Турине. Всего на национальном конкурсе, который проводится Шведским телевидением (SVT) и Шведским радио (SR) начиная с 1958 года, было представлено 28 песен, но именно трек Hold Me Closer был признан фаворитом по версии зрительского голосования и восьми членов жюри со всего мира.

В песне поется о тяжелом расставании с любимым человеком: "Пусть ты и уйдешь до рассвета, но пока − держи меня крепче".

Для 30-летней Анны Корнелии Якобсдоттер Самуэльссон музыка − ее жизнь. Она выступает на сцене с семи лет, и это привычное и комфортное для нее состояние: еще в детстве было ясно, что шведка свяжет будущее с музыкой. В средней школе она начала играть в составе различных групп в жанре garage rock.

Для Корнелии очень важно давать живые выступления для своих фанатов, и вся ее музыка рассчитана именно на это. На данный момент у певицы вышло 9 синглов, а дебютный альбом почти готов.

5. Испания. Chanel − SloMo

После весьма спорной победы на национальном отборе Испании − фестивале Benidorm, певица столкнулась с большим количеством негатива в свой адрес, так как большинство проголосовавших (80%) хотели, чтобы в "Евровидении 2022" участвовал коллектив Tanxugueiras с песней "Terra".

Chanel (настоящее имя − Шанель Терреро) родилась в Гаване и переехала в каталонский муниципалитет Олесу-де-Монсерат (провинция Барселоны) в возрасте трех лет. Еще с ранних лет она начала петь и заниматься актерским мастерством, обучаясь у выдающихся артистов. В 16 лет певица начала играть в музыкальном театре.

Песня "SloMo", которую Шанель исполнит в Турине, была изначально написана для самой Дженнифер Лопес.

6. Польша. Ochman − River

Польшу представит певец американско-польского происхождения Кристиан Охман, взявший первое место в отборочном туре польского аналога шоу "Голос" со своей песней "River" (англ. "Река"). Артист – потомственный музыкант: его дедушка Веслав Охман был известным польским тенором, а отец был клавишником и играл на синтезаторе.

В старших классах школы у Кристиана появился интерес к музыке и он стал участвовать в мюзиклах. После этого он пошел учиться в Академию музыки в Катовице по классу вокала. Первый альбом певца вышел в прошлом году.

Песня "River" вдохновлена идеей о трансформации, основываясь на глубоком образе реки в большинстве мировых религий: так, река Иордан считается местом обновления и возрождения в западных культурах, а индусы считают реки божествами, обеспечивающими очищение и защиту.

Эти идеи переносятся в трек, который открывается стихом об отпускании в поисках преображения: "Унеси мое тело вниз, прямо вниз, вниз, вниз к реке… пусть вода унесет меня, просто уплыви".

7. Греция. Amanda Tenfjord − Die Together

В декабре 2021 года стало известно, что Грецию на "Евровидении" представит певица греческо-норвежского происхождения Аманда Тенфьорд. Она родилась в живописном городе Янина (Иоаннина) вблизи озера Памвотида. Семья Аманды переехала в Норвегию, когда ей было три года − в городок Тенфьорд, чье название и подарило исполнительнице сценический псевдоним.

По словам Аманды, она давно была фанаткой международного фестиваля музыки: "Я с детства смотрела "Евровидение". У нас была семейная традиция: пригласить кучу друзей и закатить настоящую вечеринку с греческими закусками. У каждого гостя был собственный рейтинг исполнителей".

В пять лет Аманда стала брать уроки игры на фортепиано и на любительском уровне заниматься музыкой. В юности она написала свои первые песни. В 18 лет она начала учиться на медицинском факультете, не оставив свою любовь к музыке: девушка принимала участие во множестве фестивалей. На одном из них Тенфьорд привлекла внимание крупной звукозаписывающей компании − в итоге был выпущен первый мини-альбом под названием First Impression, получивший положительную оценку критиков.

"Die Together" − эмоциональная баллада авторства самой Аманды в сотрудничестве с Бьёрном Хельге Гаммельсетером. Директором постановки стал Фокас Евангелинос, известный по своей запоминающей работе к песне Димы Билана "Never Let You Go" в 2006 году.

8. Норвегия. Subwoolfer − Give That Wolf a Banana

Норвежский поп-дуэт Subwoolfer сформировался в прошлом году и был относительно неизвестен до тех пор, пока 10 января не были оглашены участники национального отборочного конкурса Melodi Grand Prix. Впрочем, таинственная аура до сих пор витает вокруг артистов: их лица скрыты масками, а настоящие имена неизвестны. Сами они называют себя Кит и Джим.

Даже после релиза песни "Give That Wolf a Banana" (англ. "Дайте волку банан") участники группы все еще отказываются отвечать на вопросы о своих личностях и предпочитают анонимность. Вместо этого они подкидывают ироничные факты о своей биографии: якобы, дуэт был основан 4,5 млрд лет назад, а сами музыканты живут на Луне.

Помимо "Кита" и "Джима", в записи песни для Евровидения также участвовал некий DJ Astonaut. Также известно, что дуэт подписал контракт с лейблом Universal.

9. Нидерланды. S10 − De Diepte

Благодаря исполнительнице из Нидерландов национальный язык снова зазвучит со сцены европейского музыкального конкурса. В последний раз подобное случалось в 2010, когда Sieneke спел свой хит "Ik Ben Verliefd (Sha-la-lie)".

Настоящее имя 21-летней исполнительницы S10 − Стин ден Холандер. Она любит миксовать альтернативный поп с инди-музыкой и считается яркой представительницей датской музыкальной сцены в этом жанре. У себя на родине Стин обрела популярность благодаря миллионным стримам на музыкальных платформах, коллаборациям с мировыми звездами и положительным отзывам влиятельных музыкальных критиков.

S10 подписала свой первый контракт на запись с лейблом Noahs Ark когда ей было 17 лет, и выпустила свой дебютный альбом "Snowsniper" в 2019 году. Он получил престижную музыкальную премию Edison в категории "Альтернатива". Свой второй альбом "Vlinders" она выпустила в 2020 году.

По словам артистки, песня "De Diepte" (голландск. "Глубина") посвящена печальным воспоминаниям, которые человек проносит через всю свою жизнь. "У всех бывают тяжелые времена – это то, что нас объединяет. Надеюсь, что при прослушивании песни вы почувствуете себя менее одиноко", − объяснила Холандер.

10. Сербия. Konstrakta - In Corpore Sano

Кнстракта - псевдоним сербской певицы и автора песен Аны Джурич. Выбор сценического имени неслучаен: по профессии она архитектор, и тексты пишет особым образом, создавая "математические рифмы". Ана объясняет, что ее псевдоним означает быть рационально эмоциональным.

Певица также является участницей альтернативной группы Земля Грува!, получивший большую популярность в 2010-х годах в Сербии. Песню In corpore sano Джурич написала с коллегой из группы Милованом Бошковичем и в марте одержала уверенную победу в национальном отборе, получив голоса как экспертного жюри, так и зрителей.

Песня In corpore sano, как объяснила Констракта, рассказывает об атмосфере страха, в которой здоровье представляется как величайшая ценность. О здоровье, считает певица, говорят как о чем-то, что полностью находится под нашим контролем - но если только мы будем следовать правилам. Однако можно придерживаться и здравого смысла, когда здоровье не всегда зависит только от нас, а болезнь и смерть принимаются с меньшим страхом.

Название песни взято из известной латинской цитаты Mens sana in corpore sano - в здоровом теле — здоровый дух.