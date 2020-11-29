"Детское Евровидение" выиграла участница из Франции

Победителем международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2020", финал которого состоялся в Польше в формате телемоста, стала 11-летняя участница из Франции Валентина Тронель.
По результатам голосования жюри и зрителей она получила 200 баллов за исполнение песни J'imagine ("Я представляю себе").
Our brilliant #JESC2020 winner! 🏆
Valentina - 'J'imagine' 🇫🇷#MoveTheWorld | #Eurovision pic.twitter.com/1e5KWtWB2E— Junior Eurovision (@EurovisionJr) November 29, 2020
Второе место заняла представительница Казахстана Каракат Башанова, набравшая 152 балла. Третьей стала участница из Испании Солеа — у нее 133 балла.
Из-за пандемии коронавируса конкурс в этом году прошел в формате телемоста. В финале "Детского Евровидения" выступили участники из 12 стран: России, Белоруссии, Франции, Грузии, Германии, Казахстана, Мальты, Польши, Сербии, Испании, Нидерландов и Украины. Армения в этом году отказалась участвовать в конкурсе из-за конфликта в Нагорном Карабахе.