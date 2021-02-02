Дэвид Гетта даст бесплатный онлайн-концерт в Дубае на крыше отеля Burj Al Arab

6 февраля известный диджей Дэвид Гетта даст благотворительный онлайн-концерт United At Home.

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Артист выступит на вертолетной площадке отеля Burj Al Arab.

Foto: AFP/Scanpix

Прямая трансляция будет доступна с 16 часов на YouTube-канале диджея.

Дэвид Гетта посвятит свое выступление городу, который он называет своим домом – Дубаю, и приглашает поклонников присоединиться к онлайн-мероприятию.

Целью благотворительного концерта является помощь в сборе средств для проекта "Непрерывное образование" (Education Uninterrupted campaign) и поддержки детей и молодежи из семей с низким уровнем дохода, которые не могут позволить себе приобрести компьютер, ноутбук или планшет, чтобы иметь возможность присоединиться к своим сверстникам в рамках дистанционного образования, оставаясь дома во время пандемии.

"После Майами, Нью-Йорка и выступления в Лувре в Париже наше следующее шоу будет происходить на вершине отеля Burj Al Arab Jumeirah. В эти тяжелые времена мы надеемся подарить радость и поддержку благодаря силе музыки и эмоций. Мы уже поддержали многие благотворительные организации и помогли изменить жизнь людей во время пандемии. Мы продолжаем двигаться в этом же направлении и дальше, поддерживая ЮНИСЕФ и Dubai Cares", – комментирует свое благотворительное выступление Дэвид Гетта.