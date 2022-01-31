Диджей Винькеле и коронавечеринки. Как латвийские музыканты выживают в пандемию?

Когда в марте 2020 года латвийские музыканты поняли, что запланированные концерты из-за пандемии придется отменить, самые предприимчивые перенесли свою творческую деятельность в интернет. Латвийцы всегда любили весело провести время, поэтому представители жанра легкой музыки для вечеринок всегда были востребованы. Как они справляются с ограничениями и удается ли им что-то заработать?

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Она приехала не как министр, а как Илзе

Foto: Ilze Viņķele kā karantīnas disko dīdžejmeitene.

Карлис Килкутс, который за последние десять лет стал весьма востребованным диджеем на свадьбах и корпоративах, весной 2020 года потерял работу. "У меня быстро появилась идея организовать онлайн-дискотеки в студии биологического факультета Латвийского университета. Коллегам идея понравилась и 20 марта мы провели первую такую вечеринку в стиле 90-х. Тогда трансляцию на Facebook смотрело довольно много людей, потому что ничего другого просто не было", — вспоминает Карлис. Потом состоялось еще несколько таких онлайн-дискотек, но особенную популярность они приобрели, когда за пульт встала тогдашний министр здравоохранения Илзе Винкеле. Пользователи соцсетей возмутились — как министр здравоохранения может развлекаться и показывать неприличные жесты, пока в стране бушует пандемия?

"Это было ее решение, приезжать или не приезжать. Я считаю, что мероприятие было удачным. Она приехала не как министр, а как Илзе со своим музыкальным вкусом. Я был рад тому, что мероприятие вызвало большой резонанс", — говорит Килкутс.

To all the haters 😄✌🏻 pic.twitter.com/ZS3UVkLiSN — Krists Paulovičs (@KristsPaulovics) May 8, 2020

На организацию "карантинной дискотеки" больших средств не требовалось — в студии уже был диджейский пульт и надо было только подготовить освещение. Трансляцию снимали на смартфон и показывали в Facebook. У дискотек даже был спонсор — производитель джина. "Я никогда ничего не платил из своего кармана, всегда удавалось договориться", — признается Килкутс. Можно ли заработать на "карантинных" дискотеках? Карлис считает, что да. Конечно, речь не идет о публичных и бесплатных дискотеках на Facebook, а о частных вечеринках для компаний.

Сейчас, когда пандемия идет уже второй год, диджей чувствует себя эмоционально уставшим и онлайн-концерты уже не приносят удовлетворения. "На онлайн-мероприятии людей не удержишь. "Карантинные" дискотеки я делать перестал, потому что люди просто устали. Надоело смотреть только в камеру и не видеть зрителей, не получать обратной связи — настоящих эмоций, аплодисментов, улыбок…", — говорит Карлис.

"Никуда не надо ехать"

Сейчас группа "Duets Sandra" — это совместный проект Андриса Бринумса, его жены Оксаны и Андриса Роги. Бринумс говорит, что за всю пандемию самым сложным был период локдауна, когда вообще ничего не происходило. За последние два года он провел десять концертов в Facebook, собирая пожертвования, которые и составляли доход музыканта. "Мне очень нравятся онлайн-концерты — я обустроил для них одну комнату, поставил технику и свет. Здорово, что никуда не надо ехать, ничего возить и перетаскивать. Жаль, что такие концерты нельзя организовать часто, соответственно много заработать тоже не получится", — говорит музыкант.

Foto: Andra Brīnuma mājas studija, kur filmēti pandēmijas laika koncerti.

Сколько удается заработать за один концерт? На этот вопрос Андрис не отвечает, говоря, что с каждым клиентом у него свои договоренности. В целом, артист не жалуется: "У жены хорошая зарплата, а я получаю авторские отчисления от Латвийской ассоциации исполнителей и продюсеров. Иногда кто-то заказывает видеопоздравления, покупает пластинки, проходят концерты в интернете… Сложив все вместе, что-то получается".

"Не хватает женской энергии"

Foto: Lauris Vīksne/LTV

Объединение Mazais princis за годы своего существования стало культовой латвийской группой. Два Яниса ведут очень активную деятельности и особенно не страдают в период пандемии. Группа не выступает для кого попало и держит высокую планку. При этом в период пандемии и они организовывали онлайн-концерты. Правда, не за пожертвования, а за гонорар — на концерты Mazais princis можно было купить билеты на сайте Biļešu paradīze.

"Да, последние пару лет было довольно сложно, но нам грех жаловаться — у нас были онлайн-концерты", — говорит участник дуэта. Он считает, что на таких выступлениях можно неплохо заработать, но только если приложить к этому определенные усилия. Одним из минусов онлайн-выступлений музыканты считают то, что в таких мероприятиях не хватает "живой женской энергии", которая, как известно, является "топливом" музыкантов.

Янисы считают, что в период пандемии они буквально "лечили бизнес". Среди клиентов группы были такие компании как Swedbank, Balta и другие крупные организации. Стоимость концерта группа не раскрывает.

"Я сильный и не люблю жаловаться"

Foto: Privātais arhīvs

Группа ​​Lustīgais Blūmīzers из Салдуса во главе с Мартиньшем Бергманисом уже на протяжении многих лет выступает не только в Латвии, но и за рубежом, а также на круизных лайнерах. Мартиньш говорит, что, несмотря на пандемию, он не унывает, ведь его мотивируют слушатели и необходимость выплачивать кредит за дом и содержать семью.

В период пандемии группа придумала проводить "коронавечеринки" (koronballes) онлайн, собирая пожертвования от поклонников. "Я одолжил у друзей камеру и компьютер. Я в технике не очень понимаю, но эфир на Facebook может запустить любой. Конечно, поначалу и звук и картинка оставляли желать лучшего, но вот уже два года мы играем "коронавечеринки". Нас смотрят по всей Латвии и даже в Австралии. Мы играли и на днях рождения и на корпоративах", — рассказывает музыкант.

Прогнозировать доходы от таких вечеринок сложно. Мартиньш говорит, что все пожертвования абсолютно добровольные и речь не идет о каких-то больших суммах. Точные цифры музыкант не раскрывает, но говорит, что среднее пожертвование — 5-10 евро.

По словам музыканта, онлайн выступления приносят ему радость, и деньги - не всегда самое главное, пока есть возможность купить хлеба и колбасы, обуть детей и при этом заниматься любимым делом. "Я не впадаю в депрессию, потому что должен выплачивать кредит за дом и кормить семью. Я сильный и не люблю жаловаться. Те, кто умеет меняться и подстраиваться под обстоятельства, будут жить и выживать. Я никогда не боялся работы. Конечно, многие мои коллеги начали заниматься чем-то другим — работать грузчиками, делать что-то еще, потому что на сцену не выйти… Сложно играть самому себе на протяжении двух лет", — говорит Мартиньш.