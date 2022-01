Диджей Винькеле и коронавечеринки. Как латвийские музыканты выживают в пандемию?

Когда в марте 2020 года латвийские музыканты поняли, что запланированные концерты из-за пандемии придется отменить, самые предприимчивые перенесли свою творческую деятельность в интернет. Латвийцы всегда любили весело провести время, поэтому представители жанра легкой музыки для вечеринок всегда были востребованы. Как они справляются с ограничениями и удается ли им что-то заработать?

Карлис Килкутс, который за последние десять лет стал весьма востребованным диджеем на свадьбах и корпоративах, весной 2020 года потерял работу. "У меня быстро появилась идея организовать онлайн-дискотеки в студии биологического факультета Латвийского университета. Коллегам идея понравилась и 20 марта мы провели первую такую вечеринку в стиле 90-х. Тогда трансляцию на Facebook смотрело довольно много людей, потому что ничего другого просто не было", — вспоминает Карлис. Потом состоялось еще несколько таких онлайн-дискотек, но особенную популярность они приобрели, когда за пульт встала тогдашний министр здравоохранения Илзе Винкеле. Пользователи соцсетей возмутились — как министр здравоохранения может развлекаться и показывать неприличные жесты, пока в стране бушует пандемия?

"Это было ее решение, приезжать или не приезжать. Я считаю, что мероприятие было удачным. Она приехала не как министр, а как Илзе со своим музыкальным вкусом. Я был рад тому, что мероприятие вызвало большой резонанс", — говорит Килкутс.

