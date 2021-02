Электронный дуэт Daft Punk объявил об уходе со сцены

Группа Daft Punk объявила о своем распаде. Представительница коллектива Катрин Фразье подтвердила информацию, однако не сообщила о причинах прекращения деятельности.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

О самых важных этапах карьеры самой популярной электронной группы последних 20 лет и источниках вдохновения французского дуэта рассказывает "Газета.Ru" и предлагает вспомнить любимые хиты группы.

Об уходе группа сообщила посредством видеоролика на официальном каналев YouTube. Видео озаглавлено "Epilogue" и состоит из выдержек из их фильма "Электрома", выпущенного в 2006 году. В середине ролика появляется надпись: "Daft Punk: 1993 — 2021".

Ситуацию прояснила представительница коллектива Катрин Фразье, которая подтвердила изданию Pitchfork решение группы прекратить свою деятельность. О причинах она умолчала. Относительно того, продолжат ли участники группы Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо свою музыкальную карьеру в других проектах, она также не дала никакой информации.

Хотя в своем же видео группа обозначила год своего создания, Бангальтер и Омем-Кристо начали сотрудничать намного раньше — еще в 1987 году. В течение шести лет французы играли преимущественно гитарную музыку, придумали название Darlin', однако успеха не снискали.

Именно в 1993 году Бангальтер и Омем-Кристо организовали электронный дуэт Daft Punk, который уже через четыре года прогремит на весь мир. В 1997-м коллектив выпустил дебютный альбом "Homework", чей хит "Around the World" оказался пророческим. Слава группы по всему миру распространилась очень быстро. Во многих европейских странах и государствах британского содружество альбом получил платиновый статус. И только в США успех группы можно назвать умеренным — пластинка стартовала в чарте BIllboard на 150-м месте. Тем не менее со временем "Homework" получил золотой статус, продавшись за океаном в количестве более 600 тыс. копий.

"Homework" стал, по мнению многих специализированных изданий, одним из самых влиятельных альбомов в истории электронной музыки. Людей тогда подкупило ретро-звучание пластинки, которое вплело в себя не только синтезаторные биты, созданные самими музыкантами, но и сэмплами из диско-песен 70-х годов.

Такая любовь группы к диско 70-х не случайна. Отец Бангельтера — Даниэль Бангальтер является автором нескольких популярных песен европейского диско, включая большой хит "D.I.S.C.O." группы Ottawan — весьма популярной и в СССР. Музыкальная библиотека, которая была в распоряжении Тома в течение всего его детства безусловно оказала влияние и на его вкусы, и на развитие будущей Daft Punk.

Второй альбом "Discovery" 2001 года стал настоящим прорывом для группы. Если раньше французы только заигрывали с ретро-тематикой, то на этот раз весь альбом вдохновлен диско 70-х. Два самых популярных хита с альбома "One More Time" и "Harder, Better, Faster, Stronger" до сих пор звучат на многих радиостанциях и уже давно получили статус "вневременных".

На волне успеха пластинки дуэт совместно с японскими мультипликаторами выпустил полнометражное аниме "Интерстелла 5555: и5тория 5екретной 5олнечной 5истемы", которое представляет собой видеоряд к альбому с внятным сюжетом. Фильм получил положительные отзывы от критиков и зрителей и сейчас удерживает 86% рейтинга на агрегаторе Rotten Tomatoes.

Педантично выдержав четырехлетний цикл, Daft Punk в 2005 году выпустили третий альбом "Human After All". Впервые в своей карьере дуэт решил практически не использовать в композициях готовых сэмплов (кроме сингла "Robot Rock"), а положился на собственные силы. По иронии судьбы, именно этот диск оказался наиболее прохладно встречен музыкальными критиками, хотя качество материала нисколько не упало. Многих смутила резкая смена жанра, что и отразилось на рецензиях.

Тем не менее в середине нулевых группа приобрела уже легендарный статус. В апреле 2006 года Daft Punk стала хедлайнером фестиваля Coachella. В те годы это был беспрецедентный шаг со стороны организаторов, так как до этого ни один электронный коллектив не получал подобных приглашений на фестивали такого уровня. Событие 2006 года оказало огромное влияние на всю электронную сцену, и ранее субкультурный жанр мгновенно превратился в мейнстрим.

Свой четвертый, и последний, альбом группа выпустила уже в далеком 2013 году. Пластинка "Random Access Memories" стала самой успешной в дискографии группы, стартовав на первом месте в чартах подавляющего большинства стран. Критика выписывала восторженные рецензии, а "Get Lucky" звучал из каждого окна. Уже успешный на тот момент продюсер и музыкант Фаррелл Уильямс, исполнив "Get Lucky", стал одним из самых популярных певцов в США и впоследствии выпустил ряд оглушительных хитов уже самостоятельно.

Сам альбом с одной стороны оказался возвращением к ностальгии по диско 70-х, однако впервые Бангальтер и Омем-Кристо использовали много живых инструментов в записи пластинки. В этом им помогали известный гитарист Найл Роджерс, фронтмен The Strokes Джулиан Касабланкас, легендарный джазовый барабанщик Омар Хаким, не менее легендарный басист Натан Ист и другие заслуженные сессионные музыканты.

Сейчас, когда группа шокировала весь мир своим объявлением о распаде, у многих поклонников главенствуют эмоции. И совершенно очевидно, что на музыкальных сервисах количество прослушиваний Daft Punk зашкаливает. Однако, когда волна утихнет, многим еще только предстоит осознать по-настоящему неоценимый вклад, который группа внесла в развитие и популяризацию электронной музыки. Восхождение преимущественно андеграундного и клубного жанра до уровня мейнстрима и первых строчек в мировых чартах — это во многом заслуга Daft Punk.