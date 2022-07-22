Элтон Джон заявил, что устал от концертов и уйдет со сцены

На своем 55-м концерте, прошедшем в Детройте штата Мичиган, британский исполнитель Элтон Джон сообщил, что завершает концертную деятельность. По словам 75-летнего певца, у него нет больше желания ездить по всему миру.

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"Теперь я могу сказать, что это все. Я не останусь без музыки. Но я устал мотаться по миру с концертами и больше не хочу этим заниматься. Я гастролирую с 17 лет", - сказал он, поблагодарив своих поклонников за поддержку. Об этом сообщает британское издание Hello.

Правда, поклонники еще год увидят сэра Элтона Джона на сцене. Его прощальное турне "Farewell Yellow Brick Road tour" началось в 2018 году, а завершение намечено на июль 2023 года. Напомним, в последний раз Джон выпустил новый альбом в 2021-м. Пластинка получила название "Lockdown Session". В том же году альбом покорил вершины британского музыкального чарта.