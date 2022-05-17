Европейское турне станет Rammstein прощальным?

Поклонники группы Rammstein радуются началу второго тура европейского турне. В минувшее воскресенье, 15 мая 2022 года, в Праге состоялся первый концерт европейского турне рок-группы, начавшееся еще в 2019 году, но прерванное из-за коронавирусной пандемии. Возобновление концертов, которое было запланировано на 2021 год, пришлось отложить из-за сохранявшихся запретов и ограничений на проведение массовых мероприятий.

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Итак, время пришло: Rammstein снова можно увидеть вживую летом 2022 года. На концерте в Праге группа исполнила известные песни, а также треки из нового альбома "Zeit", который был выпущен в конце апреля 2022 года. За неделю он поднялся на вершину немецких хит-парадов. Прозвучали также композиции из нового альбома, среди которых и известная песня "Zick Zack". Группа исполнила несколько старых песен, в том числе "Sehnsucht", "Diamant", "Du hast", а так же скандальную композицию "Deutschland".

Ожидается, что во второй части турне Rammstein в основном будет исполнять старые песни наряду с некоторыми новыми композициями, включая те, которые известны своим провокационным потенциалом. Фрагменты сцены в Праге, как и первые впечатления фанатов от высоких башен - главных атрибутов декорации - можно найти в социальных сетях по хэштегу #rammsteinprague2022. По сообщениям СМИ, на концерте было, как обычно, много спецэффектов, свойственных легендарной рок-группе.

На разогреве у Rammstein снова будет петь Duo Jatekok. В 2017 году французские пианистки Аделаида Панагет и Наири Бадал открыли концерт группы на арене французского города Ним. А 6 мая 2022 года вышел новый альбом дуэта "Duo Jatekok plays Rammstein" с кавер-версиями песен немецких рок-музыкантов.

Какова политическая позиция Rammstein

Музыканты группы и их фронтмен Тиль Линдеман уже не раз оказывались в центре скандалов и споров. Логотип группы напоминает крест - символ немецких вооруженных сил во Второй мировой войне, текстам песен характерна жестокость и насилие, например, "Ich tu Dir Weh" (Я причиняю тебе боль), "Stein um Stein" (Камень за камень", "Roter Sand" (Алый песок) и в видеороликах используются фрагменты из пропагандистских фильмов Лени Рифеншталь, снимавшей картины для нацистского режима.

Поэтому некоторые критики уже не раз задавали вопрос о том, позиционируют ли себя музыканты из бывшей ГДР как приверженцы праворадикальных взглядов? Фронтмен Линдеман в интервью музыкальному журналу Rolling Stone опроверг подобные предположения. По его утверждению, они выросли и воспитывались в социалистической ГДР и позиционировали себя "панками или готами". Кроме того, Линдеман добавил: "Мы ненавидим нацистов". По его словам, песней "Links 2 3 4" ("Налево раз-два-три"), которая была написана в 2001 году, музыканты четко дали понять о своей политической позиции.

Тем не менее, в 2019 году на музыкантов обрушился шквал критики из-за видеоклипа "Deutschland".

Период национал-социализма предстает в девятиминутном видео как один из многих эпизодов, содержащих сцены откровенного насилия. Публицист и эксперт по проблемам СМИ Йоахим Треббе (Joachim Trebbе) подчеркнул в одном из интервью DW, что попытка поставить в один ряд период национал-социализма с войнами Карла Великого или пражскую дефенестрацию "должно по-прежнему подвергаться критике - по крайней мере, в контексте немецкой истории".

Текст песни, по мнению Треббе, не прославляет и не злоупотребляет сомнительными символами. Строки из песни звучат примерно так: "Германия! Твоя любовь - это благословение и проклятие. Германия! Я не могу дать тебе свою любовь ("Deutschland! Deine Liebe ist Fluch und Segen. Deutschland! Meine Liebe kann ich dir nicht geben."). В принципе, "любовь" - самое часто употребляемое слово в текстах песен группы Rammstein.

Турне 2022 года - прощальное?

В программе европейского турне рок-группы 32 концерта в 19 городах. В Германии Rammstein будет играть на стадионах Лейпцига, Берлина, Штутгарта, Гамбурга и Дюссельдорфа с 20 мая. Самое большое число зрителей, более 120 000 человек, насчитали на мюнхенском стадионе во время первой части тура. Один из концертов в 2019 году собрал почти 1,3 миллиона зрителей.

Недавно в Сети появилась информация о дополнительном турне в поддержку нового альбома "Zeit", который якобы должен состояться в других городах Европы в 2023 году. Как заявил промоутер европейского турне Rammstein, это было фейком. Достоверной информацией является то, что сольные концерты Линдемана, которые должны были состояться в России в декабре 2022 года, отменены.

В заявлении на сайте Rammstein музыканты высказали свою солидарность и поддержку украинскому народу, который борется против "шокирующей атаки российского правительства". Берлинская группа напоминает, что у всех ее участников есть собственный опыт работы в обеих странах и связи с людьми в России и в Украине. В заключении они пишут: "Мы осознаем отчаяние, которое многие российские фанаты испытывают в связи с действиями своего правительства, и хотим напомнить о человечности, которую разделяют граждане России и Украины".

Ходят слухи о том, что альбом "Zeit", некоторые песни из которого будут исполняться на европейских стадионах, может стать прощальным. Как отмечает издание Berliner Kurier, сопровождавшее рок-группу в Праге, во время выступления были переписаны несколько строк из песни "Adieu", вошедшей в альбом. Слова "ты должен пройти последний путь в одиночку" теперь звучат, как обращение к фанатам: "вы должны пройти последний путь в одиночку". Имеется ли ввиду - в одиночку, без музыкантов Rammstein, - пока остается только гадать.