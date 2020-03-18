"Евровидение-2020" официально отменили из-за коронавируса
Foto: NPO/AVROTROS/NOS

Песенный конкурс "Евровидение-2020" отменен. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте и на странице "Евровидения" в Интернете.

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Конкурс должен был пройти в Нидерландах в конце мая. Организаторы рассматривали разные варианты изменения формата, в том числе провести его без зрителей. Однако министерство здравоохранения страны рекомендовало отказаться от проведения мероприятия даже без аудитории.

Организаторы в итоге на фоне растущей неопределенности из-за закрытия границ приняли решение о его полной отмене.

От Латвии на конкурс должна была ехать Саманта Тина с песней Still Breathing.

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