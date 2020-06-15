"Евровидение-2021". Названы даты проведения полуфиналов и финала

Организаторы "Евровидения" назвали даты проведения конкурса в 2021 году.

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Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, финал запланирован на 22 мая 2021 года, говорится на сайте конкурса.

"Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме в концертном зале Ahoy — на этой площадке должен быть состояться отмененный из-за пандемии коронавируса конкурс 2020 года.

Нидерланды получили право на проведение конкурса после победы своего представителя Дункана Лоуренса в 2019 году.

По меньшей мере 17 стран планируют послать на конкурс тех же исполнителей, которые готовились спеть на Евровидении в этом году, однако теперь, согласно правилам конкурса, им придется выступить с новой песней. Латвию на конкурсе представит Саманта Тина.

"Евровидение" — ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.