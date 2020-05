"Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме: Латвию снова представит Саманта Тина

Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме. Об этом было официально объявлено вечером в субботу, 16 мая, во время концерта Europe Shine A Light ("Европа зажигает свет"), прошедшего в голландском Хилверсюме тогда, когда должен был состояться финал конкурса 2020 года. В следующем году Латвию на конкурсе снова представит Саманта Тина с песней Still Breathing.

