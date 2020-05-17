"Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме: Латвию снова представит Саманта Тина

Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме. Об этом было официально объявлено вечером в субботу, 16 мая, во время концерта Europe Shine A Light ("Европа зажигает свет"), прошедшего в голландском Хилверсюме тогда, когда должен был состояться финал конкурса 2020 года. В следующем году Латвию на конкурсе снова представит Саманта Тина с песней Still Breathing.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

Двухчасовое онлайн-шоу транслировалось в 45 странах. Под занавес концерта все артисты, номинированные для участия в ESC-2020, исполнили вместе хит Love Shine a Light. Именно с этой песней в 1997 году на конкурсе "Евровидение" одержала победу британская группа Katrina and the Waves. В условиях пандемии коронавируса совместное исполнение песни проходило в режиме онлайн, а каждый артист находился у себя дома.

В числе прочих зрителей за концертом наблюдали в интернете и члены нидерландской королевской семьи. "Европа, зажги свет и продолжай вдыхать жизнь в музыку!" - написали в Twitter король Нидерландов Виллем-Александер, его супруга королева Максима и три их дочери.

"Европа переживает сейчас трудные времена. Сейчас люди должны особенно поддерживать друг друга", - отметила королева Максима, опубликовав семейное фото, на котором она складывает руки в форме сердца.

Одним из ярких моментов шоу стало исполнение немецким участником ESC-2018 Михаэлем Шульте вместе с нидерландской певицей Ильзе Де-Ланге песни "Ein bisschen Frieden" ("Немного мира"), с которой почти сорок лет назад, в 1982 году, выступила немецкая победительница "Евровидения" Николь.

Из-за того что "Евровидение-2020" было отменено, в Германии организовали собственный неофициальный конкурс. Неделю назад в эфире одной из "дочек" немецкого общественно-правового телеканала ARD, транслирующего "Евровидение" в ФРГ, были показаны клипы всех артистов, номинированных для участия в конкурсе ESC-2020. Из 41 композиции телезрители и жюри из 100 человек выбрали лучшие, по их мнению, песни нынешнего конкурса. В топ-10 в алфавитном порядке вошли исполнители из Азербайджана, Болгарии, Дании, Исландии, Италии, Литвы, Мальты, России, Швейцарии и Швеции.

Вечером 16 мая в Эльбской филармонии в Гамбурге прошел немецкий финал "Евровидения-2020", в котором приняли участие несколько исполнители из этой десятки.

По его окончании зрители смогли выбрать своего фаворита, причем для чистоты эксперимента голосовать за немецкого кандидата на ESС-2020, Бена Долича, было запрещено. В итоге "победителем сердец" была признана литовская группа The Roop с песней в стиле электропоп On fire.