"Евровидение-2023" не пройдет в Украине из-за соображений безопасности. Его могут провести в Великобритании

Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что песенный конкурс "Евровидение" в следующем году не может пройти в Украине из соображений безопасности. Сейчас рассматривается возможность его проведения в Великобритании, представитель которой занял на конкурсе второе место.

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Победителем "Евровидения" 2022 года стала украинская группа Kalush Orchestra.

"Учитывая войну, которая идет после российского вторжения на территорию страны-победителя этого года, Союз провел тщательную оценку рисков и целесообразности вместе с общественным телевидением Украины и привлеченными специалистами по безопасности, — говорится в заявлении.

"С глубоким сожалением" там отметили, что с учетом нынешних обстоятельств украинский общественный вещатель не может удовлетворить необходимые для проведения конкурса гарантии с точки зрения безопасности. "Музыкальный конкурс "Евровидение" — это одно из самых сложных для подготовки телешоу в мире — над ним работают тысячи людей, посещают мероприятия тоже тысячи, а для подготовки требуется 12 месяцев", — добавляют в союзе.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

EBU сообщает, что в результате этого решения он начнет консультации о проведения "Евровидения" 2023 года с Би-би-си как с вещателем страны, занявшей на конкурсе второе место.

Комментируя решение вещательного союза, Би-би-си заявила, что рассмотрит возможность организации конкурса в Великобритании. Если "Евровидение" 2023 года пройдет в Соединенном Королевстве, для страны это будет уже девятый такой конкурс — никакая другая страна не проводила его так часто.

В этом году на европейском песенном конкурсе победила украинская группа Kalush Orchestra, основанная в 2019 году. Она названа в честь города Калуш в Ивано-Франковской области Украины.

В конце мая Kalush Orchestra продала свой трофей за 900 тысяч долларов (860 тысяч евро), чтобы собрать деньги для украинской армии, защищающей страну от российских войск. На деньги купили беспилотные летательные аппараты.

Хрустальный микрофон, который музыкантам вручили на сцене конкурса в Турине, был продан с аукциона в "Фейсбуке". Этот аукцион состоялся одновременно с выступлением Kalush Orchestra на благотворительном концерте у Бранденбургских ворот в Берлине

Россию 25 февраля отстранили от участия в "Евровидении". В сообщении на сайте европейского вещательного союза по этому поводу говорилось, что решение принято на фоне "беспрецедентного кризиса в Украине", из-за которого участие России может "нанести ущерб репутации конкурса".

На следующий день ВГТРК, Первый канал и Радиодом "Останкино" объявили о выходе из Европейского вещательного союза в ответ на отстранение России от "Евровидения-2022".