"Евровидение 2023" пройдет в Ливерпуле. Потому что в Украине война

Назван город, который будет принимать "Евровидение - 2023": им стал Ливерпуль, объявил в прямом эфире ведущий Би-би-си Грэм Нортон, освещавший конкурс в эфире корпорации с 2009 года.

Обычно страна-победитель принимает конкурс в следующем году, и поэтому "Евровидение - 2023" должно было пройти в Украине, ставшей победительницей предыдущего "Евровидения", но из-за развязанной Россией войны его пришлось перенести.

Второе место на последнем "Евровидении" досталось британскому певцу Сэму Райдеру, поэтому в 2023 году конкурс решили перенести в Великобританию.

Вначале интерес к конкурсу проявили два десятка британских городов, но в итоге их число сократилось до двух - Ливерпуля и Глазго.

В прошлом Великобритания восемь раз принимала "Евровидение", последний раз в Бирмингеме в 1998 году. Но конкурс никогда не проводился ни в Ливерпуле, ни в Глазго.

Во время конкурса город привлечет тысячи посетителей и окажется в центре внимания всего мира: как ожидается, в прямом эфире шоу будут смотреть около 160 миллионов телезрителей на всей планете.

Накануне объявления городские власти Ливерпуля заявили, что будут принимать мероприятие "от имени Украины".

Ливерпуль

Ливерпуль - родина "Битлз", и наверное, одного этого достаточно, чтобы составить серьезную конкуренцию любому претенденту. У города богатая музыкальная история, ежегодно привлекающая тысячи иностранных гостей. В прошлом здесь проходили такие крупные мероприятия, как вручение музыкальной премии MTV Europe Music Awards в 2008 году.

Певица Соня, родившаяся недалеко от Ливерпуля, заняла второе место в конкурсе в 1993 году с песней Better the Devil You Know. Город также представляла певица Джемини, хотя и не самым удачным образом: на конкурсе 2003 года она получила ноль баллов.

"Евровидение" будет проходить на портовой арене M&S Bank Arena, вмещающей 11 тысяч зрителей, рядом с конференц-центром, гостиницами и железнодорожным вокзалом.

"Нигде не устраивают такие вечеринки, как у нас, - написала мэр Ливерпуля Джоан Андерсон в Твиттере. - Люди, сообщества и предприятия нашего города готовы устроить шоу - для Украины, Великобритании и Европы".

Города, вошедшие в итоговый список претендентов, оценивались по ряду критериев, в том числе:

наличие подходящего места и достаточного пространства для выполнения требований конкурса

обязательства по проведению мероприятия, которые может взять на себя город или регион, включая финансовые

прочие аспекты культурной жизни города, в том числе местную и региональную деятельность, а также демонстрацию украинской культуры и музыки

соответствие стратегическим приоритетам Би-би-си как общественного вещателя, таким как предоставление ценности для всех зрителей и поддержка экономики Великобритании

Организаторы Евровидения требуют, чтобы место проведения вмещало около 10 тысяч зрителей, находилось в пределах легкой досягаемости от международного аэропорта и имело достаточно гостиниц для размещения не менее 2 тысяч участников, журналистов и гостей.

На время подготовки к конкурсу, а это шесть-восемь недель, арену нельзя будет использовать для других целей, что означает, что принимающему городу придется перенести концерты и мероприятия, уже включенные в расписание.

Например, придется перенести концерты сэра Элтона Джона, который выступает в Ливерпуле 22 и 23 апреля, и гастрольный тур Magic Mike, который запланирован в обоих городах на конец апреля.