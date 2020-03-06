AFP/Scanpix
Foto: AFP/Scanpix

Представители Европейского вещательного союза (EBU), организующие международное вокальное состязание "Евровидение", не смогут прибыть на встречу с делегатами от стран-участниц конкурса. Членам организации запретили путешествовать после того, как у одного из их коллег обнаружили коронавирус, передает Billboard.

Отмечается, что делегаты от Швеции и Израиля также отказались посещать встречу в Роттердаме, запланированную на 9 марта. Корпорация общественного вещания Израиля KAN решила не посылать представителей в Нидерланды из-за рекомендаций министерства здравоохранения.

Как сообщает Daily Star со ссылкой на представителя EBU, организация рассматривает различные сценарии проведения конкурса в свете вспышки коронавируса. Эксперты заявили, что мероприятие оказалось под угрозой из-за вируса и скорее всего будет отменено. Они призвали отказаться от состязания в Роттердаме, перенеся "Евровидение" в интернет.

"Евровидение-2020" собираются провести в Роттердаме, финал конкурса запланирован на 16 мая.

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Lenta.ru

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Lenta.ru
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