SIPA/Scanpix
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Международное вокальное состязание "Евровидение" состоится в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса. О судьбе музыкального конкурса рассказал его комментатор, британский актер и комик Грэм Нортон, передает BBC News.

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Артист заверил, что мероприятие "определенно пройдет" в этом году в привычном формате, в рамках которого музыканты из разных стран будут бороться за первое место. При этом организаторы конкурса допустили возможность использования записи выступлений в случае, если конкурсанты не смогут приехать в Роттердам (Нидерланды) или будут вынуждены находиться в карантине по прибытии туда. Для записанных номеров будут определены строгие правила.

Нортон также выразил сомнение в том, что вокальное соревнование "пройдет на стадионе с 20 тысячами зрителей".

В сентябре 2020-го организаторы "Евровидения" представили четыре сценария проведения мероприятия в 2021 году, подчеркнув, что формат конкурса будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире. Ранее стали известны даты проведения состязания — его финал запланирован на 22 мая.

"Евровидение-2020", которое должно было пройти в Роттердаме, было отменено в связи с пандемией коронавируса.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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