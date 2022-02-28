Известная далеко за пределами Финляндии группа The Rasmus стала победителем национального отбора и представит свою страну на песенном конкурсе.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Рок-группа была создана в 1994 году в Хельсинки несколькими школьниками, а всемирно известной стала спустя 9 лет, когда вышла их песня In the Shadows. В целом коллектив продал более 5 миллионов копий альбомов по всему миру.

На "Евровидение" музыканты приедут с композицией Jezebel. Это, как говорят сами The Rasmus, "песня для сильных, независимых женщин, прокладывающих собственный путь".

Как уже сообщалось, в этом году "Евровидение" пройдет в мае в Турине. Латвию представляет группа Citi zēni. По прогнозам букмекеров, наши участники займут 22 место, а возглавляет список украинский коллектив Kalush Orchestra - их шансы на победу составляют 23%.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд