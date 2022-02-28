Известная далеко за пределами Финляндии группа The Rasmus стала победителем национального отбора и представит свою страну на песенном конкурсе.

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Рок-группа была создана в 1994 году в Хельсинки несколькими школьниками, а всемирно известной стала спустя 9 лет, когда вышла их песня In the Shadows. В целом коллектив продал более 5 миллионов копий альбомов по всему миру.

На "Евровидение" музыканты приедут с композицией Jezebel. Это, как говорят сами The Rasmus, "песня для сильных, независимых женщин, прокладывающих собственный путь".

Как уже сообщалось, в этом году "Евровидение" пройдет в мае в Турине. Латвию представляет группа Citi zēni. По прогнозам букмекеров, наши участники займут 22 место, а возглавляет список украинский коллектив Kalush Orchestra - их шансы на победу составляют 23%.