7 апреля в рижском клубе First Мир прошел благотворительный концерт российских исполнителей Noize MC и Монеточки. Средства от продажи билетов будут направлены на помощь беженцам из Украины.

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"Мы, русские музыканты Noize MC и Монеточка, выступаем против чудовищной и бесчестной войны, развязанной российскими властями против Украины, - говорится в обращении артистов. - Мы считаем своим долгом не только открыто заявлять о своем несогласии, но и помогать тем, чья жизнь была перечеркнута войной.

Мы проводим серию совместных благотворительных концертов Voices of Peace, чтобы собрать средства для медицинской, продовольственной, правозащитной и прочей гуманитарной помощи мирным жителям Украины. Все деньги от продажи билетов и пожертвования, собранные во время концертов, будут перечислены в благотворительные фонды. Информацию о них можно найти на сайте voices-of-peace.live, там же будет опубликована вся финансовая отчетность".

10 апреля музыканты выступят в Вильнюсе.