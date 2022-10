ФОТО: Этого стоило ждать. В Риге выступили культовые The Cure

Вечером 6 октября в Arēnā Rīga прошел концерт, которого столица ждала десятки лет - до нас наконец-то доехали The Cure. И их стоило ждать.

Этим концертом группа открыла свой тур The Lost World Tour. который продолжится в Хельсинки, Стокгольме, Осло и других городах Европы.

Известно, что группа прибыыла в Ригу за 5 дней до выступления и смогла сделать такой звук звук, какого в Arēnā Rīga, пожалуй, никогда не было. Лидер The Cure Роберт Смит удивил безупречным вокалом - он и сейчас поет, как 25-летний - а концерт длился больше 2 часов! И он явно был рад вернуться на сцену после пандемийной паузы - Смит много улыбался и даже немножко танцевал, что вообще редкость для музыканта, обычно не проявляющего ярких эмоций на выступлениях.

Именно в Риге прошла концертная премьера новых композиций Alone и Endsong с нового альбома Songs Of A Lost World - первой The Cure открыли выступление.

В сет-лист концерта вошли 25 песен, в том числе главные хиты, встреченные публикой с овациями, и вошедшая в саундтрек фильма "Ворон" песня Burn.

Полный сет-лист концерта:

Alone

Pictures of You

Closedown

A Night Like This

Lovesong

Trust

Burn

Fascination Street

Push

In Between Days

Play for Today

A Forest

Want

hake Dog Shake

39

From the Edge of the Deep Green Sea

Endsong

Plainsong

Disintegration

Lullaby

Close to Me

The Walk

Friday I’m in Love

Just Like Heaven

Boys Don’t Cry