ФОТО: Фестиваль "THE BEST OF Summertime" триумфально вернулся после пандемийной паузы

18 августа в зале "Дзинтари" состоялось открытие музыкального фестиваля "THE BEST OF Summertime — приглашает Инесса Галанте".

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Фестиваль, который продлится до 21 августа, открыл дуэт из Австрии Igudesman & Joo. Алексей Игудесман и Хьянг-Ки Джо являются не только гениальными классическими музыкантами, но и имеют титул абсолютных новаторов в области музыкальной комедии. Совместно с израильским контрабасистом-виртуозом Адамом Бен Эзра артисты представили латвийской публике новую программу под названием Play it Again. Шоу включает в себя лучшие номера дуэта, многократно исполняемые на бис по просьбам публики во всем мире.

Зал был полон. А среди гостей концерта было множество известных в Латвии людей - были замечены экс-президенты страны Раймонд Вейонис и Валдис Затлерс, бизнесмены Петерис Шмидре, Киров Липман, Виталий Гаврилов и Сал Букинголтс, телеведущая Майя Силова и многие другие.

19 августа фестиваль продолжат Shantel & The Bucovina Club Orkestar (Германия). Немецкий музыкант с украинскими корнями Штефан Хантель — трендсеттер в жанре балканской музыки. Каждое выступление — это сочетание балканских и цыганских мотивов, исполненных на современный лад.

20 августа состоится сразу два концерта. На сцене Малого зала — романтическая программа Viva Любовь! от Инессы Галанте и ее друзей, в числе которых пианист Андрей Осокин, лауреаты конкурса "Таланты Инессы Галанте" и другие.

В Большом зале вновь выступит коллектив Club des Belugas, в этот раз с новой солисткой Анной Лука из Швеции. Репертуар музыкального коллектива — это сочетание джаза, фанка, соула, бразильских ритмов, европейского lounge, электро-свинга и смелых импровизаций.

Закроется фестиваль Гала-концертом 21 августа выступлением шоу-турне о жизни и музыке легендарной французской певицы Эдит Пиаф — Piaf! The Show. Шоу изначально было организовано к 100-летию исполнительницы, но успех проекта продолжается до сих пор. Все хиты исполнит певица и актриса Натали Лермитт, названная "законной музыкальной наследницей Эдит Пиаф". Перед концертом у всех желающих будет возможность лично познакомиться и пообщаться с артистами шоу в рамках творческой встречи.

Билеты на фестиваль доступны в кассах сети Biļešu Paradīze.