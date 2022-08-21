ФОТО: Финальный концерт большого тура Prāta vētra собрал в Межапарке 40 тысяч зрителей

Вечером 20 августа популярная группа Prāta vētra завершила свой концертный тур по Латвии грандиозным, почти трехчасовым концертом на обновленной Большой сцене Межапарка. Концерт посетили около 40 тысяч зрителей.

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Как всегда, на своем концерте группа Prāta vētra позаботилась о внушительном составе гостей. В качестве разогрева на этот тур был приглашен Янис Шипкевичс-младший, который выступил со своим сольным проектом "Shipsea". А к Prāta vētra на сцене присоединились рэпер Густаво, группа Instrumenti, а также Кристине Паже, Интарс Бусулис и Донс.

Программа концерта в Межапарке состояла из песен с последнего альбома Gads bez kalendāra ("Год без календаря") и хитов, прошедших проверку временем, начиная с первых альбомов группы и заканчивая гимном Праздника песни "Mana dziesma", который частично исполнялся на украинском и был одним из самых эмоциональных моментов концерта. Ранее Prāta vētra объявила украинских беженцев почетным гостями своего тура по Латвии - они могли посещать концерты бесплатно.

Группа Prāta vētra начала свой последний тур по Латвии "Gads bez kalendāra" концертом 23 июля в своем родном городе Елгава. Потом были концерты в Валмиере, Даугавпилсе и Вентспилсе. Последний концерт состоялся в Риге, на Большой эстраде в Межапарке. Над визуальной концепцией и сценографией концертного тура работали Каспарс Рога и Айнарс Пастарс ("Kompānija NA").