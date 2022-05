ФОТО: Глэм, поп и эксперименты. В Риге выступили легендарные Sparks

В минувший уикенд в Риге выступила американская экспериментальная группа Sparks, которая порадовала уставших от пандемии и жаждущих атмосферы живых концертов зрителей. Эксцентричный дуэт братьев Рона и Рассела Мэйлов активно занимается музыкой уже более 50 лет, и нет никаких признаков того, что в ближайшее время они собираются уйти на пенсию.

Рижский концерт Sparks состоялся в рамках турне в поддержку альбома "A Steady Drip, Drip, Drip", который вышел в 2020 году. Однако поклонники смогли погли познакомиться с обширной ретроспективой их творчества, начиная с самого первого альбома, вышедшего в далеком 1971 году. Свое выступление братья начали с "So May We Start" – песни из мюзикла французского режиссера Леоса Каракса "Аннетт", сценарий и музыка к которому были написаны в сотрудничестве с группой Sparks.

Затем последовали композиции из разных периодов деятельности группы, и концерт Sparks в этом плане можно рассматривать как краткий экскурс в историю рок- и поп-музыки второй половины ХХ века, – от зарождения глэм-рока до синтепопа, от арт-рока до театрального мюзикла.

За свои 50 лет существования группа, кажется, олицетворяет самое продолжительное и прочное взаимодействие двух братьев в мировой поп-музыке. В ее основе всегда серьезный, даже угрюмый автор песен и клавишник Рон Мэйл, подчеркнуто строгий в плане одежды и поведения, и его полная противоположность – яркий и гиперактивный солист Рассел Мэйл. Можно только восхищаться способностью 73-летнего Рассела демонстрировать в своем почтенном возрасте не только устойчивое разноплановое вокальное исполнение, но и физическую выносливость, активно работая на сцене.

"Ритмичная и в то же время сложная игра на синтезаторе Рона и широкий диапазон голоса Рассела, который за мгновение может достичь фальцета, стали визитной карточкой Sparks. Но самое главное, что несмотря на столь долгую карьеру, тандем братьев по-прежнему продуктивен и продолжает создавать новаторский и в то же время востребованный музыкальный материал, держа высокую планку интеллигентной и стильной поп-музыки", — пишут о музыкантах организаторы концерта.

Sparks определенно больше известны латвийской публике по хитам 70-х и 80-х годов — "The Number One Song in Heaven", "When I'm With You", "Cool Places", "All You Ever Think About Is Sex" и "Popularity", некоторые из них также прозвучали в "Hanzas perons". В то же время, братья Мэйлы вместе с аккомпанирующей группой исполняли гораздо более новую и более экспериментальную музыку, выстроив концерт из приятных контрастов, порадовавших поклонников различных аспектов их творчества.

Во время концерта Рассел Мэйл, как обычно, активно общался со зрителями и выразил огромную благодарность публике за теплый прием, а в конце предоставил слово своему молчаливому брату Рону, удивившему публику трогательной речью. В завершение братья выразили желание вернуться в Латвию и сообщили, что продолжают работу как над новым альбомом, так и над музыкальным фильмом, так что в истории Sparks еще ожидаются новые захватывающие страницы.