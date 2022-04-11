ФОТО: Группа "Ляпис-Трубецкой" воссоединилась и выступила в Риге
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Спустя 8 лет после прекращения деятельности Сергей Михалок объявил о возвращении группы "Ляпис Трубецкой". 8 апреля группа выступила в Риге с благотворительным концертом в клубе First МИР. Средства от продажи билетов будут направлены на поддержку жителей Украины.

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О роспуске группы Михалок заявил в 2014 году, а спустя год получил вид на жительство в Украине. Место жительства он сменил по политическим причинам - к тому моменту группа уже несколько лет была под запретом, так как открыто выражала протест против президента страны Александра Лукашенко, заявляя о фальсификации на выборах и репрессиях по отношению к оппозиции. Сергей Михалок в ряде интервью открыто назвал выборы нечестными, существующий в Беларуси режим - тоталитарным, а кампанию по запрету деятельности инакомыслящих музыкантов - "культурным геноцидом".

Сейчас группа вновь объединилась, чтобы оказать помощь народу Украины.

Ранее с благотворительным концертом в Риге выступили российские артисты Noize MC и Монеточка.

23 апреля в Arēna Rīga пройдет благотворительный концерт "Добрый вечер! Мы из Украины" с участием украинских звезд.

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