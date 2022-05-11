ФОТО: Известны 10 финалистов "Евровидения". Латвии снова среди них нет

В итальянском Турине только что завершился первый полуфинал конкурса "Евровидения". К сожалению, Латвия снова не попала в финал.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В первом полуфинале за право продолжить состязание за хрустальный микрофон боролись 17 стран-участниц: Албания, Латвия, Литва, Швейцария, Словения, Украина, Болгария, Нидерланды, Молдова, Португалия, Хорватия, Дания, Австрия, Исландия, Греция, Норвегия и Армения. В этом списке была и Россия, но после вторжения в Украину ее отстранили от конкурса.

Накануне вечером во время генеральной репетиции шоу свои оценки участникам уже поставили национальные жюри, а сегодня вечером свой выбор сделали и зрители - данные по их голосованию будут обнародованы позже.

По итогам голосования в финал вышли 10 стран: Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова и Нидерланды.

Второй полуфинал состоится 12 мая, финал - 14 мая. В финал автоматически попадают представители стран-организаторов конкурса: Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции.

Наиболее вероятным победителем, по версии букмекеров, является Украина - ее шансы оцениваются в 49%.