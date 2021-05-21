ФОТО: Известны все участники финала "Евровидения". Латвии среди них снова нет
Foto: EPA/Scanpix/LETA

20 мая в Роттердаме прошел второй полуфинал 65-го конкурса "Евровидение".

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В нем приняли участие 17 стран, в том числе Латвия, которая соперничала с Сан-Марино, Эстонией, Чехией, Грецией, Австрией, Польшей, Молдавией, Исландией, Сербией, Грузией, Албанией, Португалией, Болгарией, Финляндией, Швейцарией и Данией.

Из них в финал по итогам голосования попали представители следующих стран: Албании, Сербии, Болгарии, Молдавии, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции, Финляндии. Латвия, к сожалению, в финал снова не попала.

По итогам первого полуфинала, который прошел 18 мая, в финал вышли представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, России, Швеции, Бельгии, Украины

Финал состоится 22 мая. В нем, помимо 20 финалистов, примут участие представители стран "большой пятерки" (основатели конкурса) - Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии - и принимающей страны - Нидерландов.

Согласно прогнозам букмекеров, победа в этом году достанется представителям Италии. На втором месте списка фаворитов - Мальта, на третьем - Франция. Также в пятерку претендентов вошли Швейцария и Украина.

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