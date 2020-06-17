ФОТО: Как прошел первый настоящий концерт после самоизоляции
Foto: Publiciātes foto

16 июня на крыше Domina Shopping прошел первый обычный концерт, по которым очень соскучилась публика.

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За три месяца самоизоляции артисты опробовали разные возможности встречаться со зрителями - онлайн-трансляции из концертных залов, прямые эфиры в социальных сетях из домашних студий, выступления с минимальным числом зрителей и социальным дистанцированием, автоконцерты. Но никакие технологии не могут заменить живой звук, эмоции от общения и возможность потанцевать.

В первом из серии концертов на крыше выступили Dzelzs vilks, Triānas parks и Pienvedēja piedzīvojumi. Выступления местных музыкантов продолжатся 17,18 и 19 июня.

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