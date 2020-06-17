ФОТО: Как прошел первый настоящий концерт после самоизоляции

16 июня на крыше Domina Shopping прошел первый обычный концерт, по которым очень соскучилась публика.
За три месяца самоизоляции артисты опробовали разные возможности встречаться со зрителями - онлайн-трансляции из концертных залов, прямые эфиры в социальных сетях из домашних студий, выступления с минимальным числом зрителей и социальным дистанцированием, автоконцерты. Но никакие технологии не могут заменить живой звук, эмоции от общения и возможность потанцевать.
В первом из серии концертов на крыше выступили Dzelzs vilks, Triānas parks и Pienvedēja piedzīvojumi. Выступления местных музыкантов продолжатся 17,18 и 19 июня.