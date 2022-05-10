ФОТО: Каким был рижский концерт королевы танцевальной музыки Рошин Мерфи
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В концертном зале Palladium 7 мая выступила ирландская певица и музыкант Рошин Мерфи.

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Номинантка престижной премии Mercury и обладательница необычного нежного голоса выступила в Риге в рамках турне со своим последним альбомом "Roisine Machine", вышедшим осенью 2020 года. Как певица рассказала Delfi, в программу концерта вошли также песни с ее предыдущих альбомов, и времен, когда она играла в дуэте Moloko.

ФОТО: Каким был рижский концерт королевы танцевальной музыки Рошин Мерфи
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Британская певица ирландского происхождения, автор песен и композитор Мерфи, прежде была широко известна как вокалистка Moloko. После распада группы Мерфи выпустила в 2005 году свой дебютный альбом "Ruby Blue", записанный и спродюсированный совместно с экспериментальным музыкантом Мэтью Хербертом. Альбом был тепло встречен критиками. Второй альбом "Overpowered" вышел в 2007 году и после восьмилетнего перерыва в 2015 году вышел третий альбом артистки "Hairless Toys", который был номинирован на главную премию Mercury Music Award и Irish Choice Music Record Award.

ФОТО: Каким был рижский концерт королевы танцевальной музыки Рошин Мерфи
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В 2020 году певица выпустила свой пятый студийный альбом "Róisín Machine", особый сборник, который создавался в течение десяти лет и был признан лучшей записью артистки с момента выхода ее дебютного альбома.

Британское музыкальное издание "NME" назвало Мерфи королевой танцевальной музыки.

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