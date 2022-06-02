ФОТО: Ливень не помеха. На концерт Imagine Dragons пришли десятки тысяч людей

1 июня американская группа Imagine Dragons дала старт своему европейскому туру. Первым в череде выступлений стал концерт в Риге, на обновленной большой эстраде Межапарка. Для Латвии это было первое мероприятие такого масштаба с начала пандемии.

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Несмотря на непрекращающийся дождь, временами переходящий в ливень, ничто не помешало нескольким тысячам соскучившихся по концертам зрителям как следует повеселиться.

Для Imagine Dragons это уже третье выступление в Латвии, где группу хорошо знают и всегда восторженно принимают.

На разогреве американских рок-звезд выступили группа Mother Mother и словацкая певица Карин Энн.