ФОТО: Музыка на воде. Как прошел фестиваль Liepāja Lake Music

Уже шестое лето подряд "Liepāja Lake Music" организует нишевые музыкальные мероприятия на воде Лиепайского озера. Этим летом концерты превратились в двухдневный фестиваль на воде.

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На плавучей сцене выступали уже известные Būū, Patrisha, Kautkaili, Rīgas Modes, а также самые ярки е участники конкурса Liepāja Makes Music - группа 6 Piparu Maisījums и Грегорс Янис Мажис.

В этом году музыкальную атмосферу дополнил творческий перформанс. Каждый посетитель мог поучаствовать в создании общей крупноформатной картины, которая отобразила превращение серии концертов в настоящий летний фестиваль.