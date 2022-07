ФОТО: Музыкальный фестиваль Positivus на Луцавсале собрал тысячи зрителей

На Луцавсале завершился популярный музыкальный фестиваль Positivus. Раньше фестиваль принимала Салацгрива, но после пандемии Covid-19 он переехал в Ригу, где в этом году состоялся впервые.

Фестиваль Positivus проходил два дня. Он стартовал в пятницу, 15 июля и завершился в воскресенье, в ночь на 17 июля. Фестиваль собрал тысячи зрителей.

Традиционно на фестивале было несколько сцен. На самой крупной сцене LMT Stage выступали главные звезды этого года — A$AP Rocky, Megan Thee Stallion, Jamie xx, Caribou, Thundercat, SoFaygo, Bas и ansis.

На Lāčplēsis Stage зрители увидели The Avalanches (DJ Set), Yves Tumor & Its Band, Asaf Avidan, Black Country, New Road, black midi, Gram-Of-Fun, Sudden Lights, Tribes of the City, Nē и VIŅA.

А вот Narvesen Stage стал площадкой преимущественно для местных хип-хоп артистов, таких как Артур Скутелис, Edavārdi, Prusax, rolands če, ZEĻĢIS, Wiesulis, Ods и $ourJ, а также Sigma, Chris Noah, MUUD, Būū, Элизабете Гайле, Nova Koma и участников "Евровидения-2022" - группы Citi Zēni.

Из новинок - зона диско Jim Beam Silent, где выступали диджеи: DJ RKR, DJ Инга Ерзюкова, DJ Карлис Зариньш, DJ Артур Пудиньш, DJ Rudd, DJ All-viss, DJ Магнус Эриньш, DJ Makree, DJ Анна Думпе, DJ Рой Роджерс, DJ Карлис Килкутс, DJ Aspirīns.

Во время Positivus в сотрудничестве с Kino Bize были организованы киносеансы местных и зарубежных фильмов, а также встречи с латвийскими кинематографистами. Также прошли традиционная ярмарка местных дизайнеров, были представлены и стенды партнеров фестиваля.

Общий бюджет фестиваля Positivus в этом году составляет два миллиона евро - и это рекордная сумма за всю его историю, сообщил организатор мероприятия Гирт Майорс. При этом выделенное Рижской думой софинансирование в размере 200 тысяч евро не покрывает даже гонорара второй по дороговизне звезды фестиваля. По словам Майорса, большую часть бюджета составляют именно гонорары артистов - более миллиона евро.

В отличие от предыдущих фестивалей в этом году посетители фестивала в основном жили в отелях, а не в палатках. Палаточный городок у фестиваля был, но его вместимость была ограничена двумя тысячами человек. Ожидалось, что каждый день Positivus будут посещать около 20 тысяч зрителей.