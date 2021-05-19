ФОТО: Названы первые 10 финалистов "Евровидения"

18 мая в Роттердаме прошел первый финал "Евровидения", по итогам которого стали известные первые 10 финалистов.

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Из 16 участников в финал выходят представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, России, Швеции, Бельгии, Украины.

Латвия, которую в этом году представляет Саманта Тина, будет бороться за право выйти в финал конкурса 20 мая.

Кроме того, в финале конкурса, который состоится 22 мая, автоматически примут участие представители "большой пятерки" — Великобритании, Испании, Германии, Франции, Италии, а также страны-хозяйки и победительницы предыдущего конкурса — Нидерландов.