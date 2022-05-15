ФОТО: Победителем "Евровидения" стала Украина

В ночь с 14 на 15 мая в Турине завершился конкурс "Евровидение". Победителем в этом году стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

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В сумме победители получили 631 балл. При этом после оглашения результатов голосования национальных жюри всех стран Украина занимала 4 позицию, но, благодаря невероятной поддержке зрителей, вышла в безоговорочные лидеры.

Второе место заняла Великобритания, на третьем - Испания.

Последнее, 25-е место в финале заняла Германия, которая не получила ни одного балла от жюри и всего 6 от зрителей.

Вот так распределились голоса от жюри:

А так выглядит финальная таблица суммированных результатов:

В этом году Латвия была единственной из стран Балтии, не прошедшей в финал.

Точные данные о голосовании будут обнародованы позже. По прогнозам букмекеров лидировала Украина, победу которой за несколько часов до старта финального выступления участников оценивали в 62%.

Согласно правилам "Евровидения", следующий конкурс должен пройти в Украине.