ФОТО: Prata Vētra начала концертный тур ярким выступлением в Елгаве

В субботу, 23 июля, выступлением под открытым небом в Елгаве популярная латвийская группа Prāta Vētra начала концертный тур по Латвии "Год без календаря" ("Gads bez Kalendara").

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В Елгаве в концертную программу Prāta Vētra вошли как уже полюбившиеся слушателям мелодии группы, так и песни из нового альбома "Gads bez Kalendara". О визуальной концепции и сценографии концертного тура, которые дополнены яркими световыми и видеоэффектами, позаботились Каспарс Рога и Айнарс Пастарс ("Kompānija NA").

"Мы волнуемся, потому что мы не встречались со своими слушателями уже более трех лет", - рассказала перед концертом в Елгаве генеральный директор Prāta Vētras Айя Аушкапа.

"У нас будет пять летних вечеров с друзьями и любимыми. Никакие репетиции не заменят большую сцену, поэтому этот концертный тур, воссоединение с нашими слушателями – очень волнующий момент для нас. Это будет вдохновляюще!" - обещают участники Prāta vētra.

Группа напоминает, что украинские беженцы этим летом могут бесплатно посетить концерты Prāta vētra. Для подачи заявки на посещение концерта, необходимо зайти на сайт группы www.pratavetra.lv. Информация доступна на украинском, русском, английском и латышском языках.

В качестве специального гостя на концертах тура "Gads bez kalendara" выступает Янис Шипкевичс со своим сольным проектом "Shipsea".

Второй концерт группы Prāta vētra в рамках латвийского тура состоится 30 июля в Валмиере, на лугу Дивалиня. 6 августа группа выступит в Даугавпилсе на стадионе "Локомотив", 13 августа - в Вентспилсе в саду Ренька, а 20 августа в Риге, на Большой эстраде в Межапарке.