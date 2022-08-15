ФОТО: Prāta Vētra устроила жаркий вечер в Вентспилсе

13 августа Prāta Vētra с аншлагом выступила в Вентспилсе в саду Ренька. На концерт собралось 15 тысяч зрителей, которым удалось услышать не только саму Prāta Vētra, но и гостей концерта - Ansis, Дона, Gustavo и группы Instrumenti и Tautumeitas.

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"У нас был свой летний фестиваль в Вентспилсе! Мы должны поблагодарить не только всех наших друзей, музыкантов, которые присоединились к этому гастрольному концерту, но и жителей и гостей города за этот жаркий вечер! Отдельное спасибо Вентспилсу за прием и нашим фанам, пришедшим перед концертом на встречу, - мы встретили как одноклассников из Елгавы, так и давно потерянных друзей из Польши и Испании", - рассказали музыканты Prāta Vētra о концерте в Вентспилсе.

Завершение концертного тура группы "Год без календаря" ожидается уже в эту субботу, 20 августа, концертом в Риге, на Большой сцене Межапарка. "Концерт в Риге всегда один из самых волнительных. В первую очередь потому, что он станет завершением этого тура, а также потому, что мы будем выступать в таком очень важном для всех нас месте – на сцене Праздника песни. Мы обещаем, что на субботнем концерте будет несколько музыкальных и визуальных сюрпризов!, - рассказали участники группы о предстоящем концерте.

Организаторы концерта просят обратить внимание, что обычный трамвай № 11 до Межапарка в данный момент не ходит. В связи с этим, предлагается уделить больше внимания тому, чтобы попасть на концерт вовремя. Билеты на рижский концерт еще можно приобрести здесь.