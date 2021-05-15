ФОТО: Prāta Vētra впервые за год вышли на сцену — музыканты выступают с концертами в России

Популярная латвийская группа Prāta Vētra выступает с концертами в турне по России. Музыканты появились на публике впервые более чем за год.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В пятницу, 13 мая, Prāta Vētra выступила в А2 Green Concert в Санкт-Петербурге, а уже на следующий день дала концерт в "ГлавClub" в Москве.

Музыканты исполнили как старые, хорошо знакомые хиты, так и сравнительно новые песни. В сет-лист вошел новый релиз Feels, который вышел 21 апреля, а также "большая пятерка": Maybe, "Скользкие улицы", "Ветер", "На заре" и "Выходные".

Концерт привел зрителей в восторг. Многие фанаты коллектива после выступления любимцев говорили, что это один из лучших концертов группы за последние годы.

В воскресенье, 16 мая, в Москве состоится еще один концерт Prāta Vētra.

Во время связанного с пандемией коронавируса карантина Prāta Vētra ежедневно оставались на связи со слушателями: они общались с поклонниками через официальные соцсети группы и устраивали прямые эфиры, квесты, концерты онлайн, уроки латышского языка и премьеры.