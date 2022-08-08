ФОТО: Prāta vētra выступила в Даугавпилсе в сопровождении радуги

6 августа на даугавпилсском стадионе "Локомотив" в сопровождении настоящей радуги прошел концерт группы Prāta vētra. Это уже третий латвийский концерт в рамках их тура "Год без календаря" (Gads bez kalendāra). По словам представителей группы, на выступление в Даугавпилсе пришли почти 10 000 зрителей.

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"Кажется, мы все были настолько готовы к дождю во время концерта, который пережили в 2018 году, что испытали большое облегчение от появления радуги вместо дождя", — говорят участники Prāta vētra.

"Очень приятно, что жители Даугавпилса и гости города были открыты и сердечны с самых первых песен концерта. Спасибо всем за море огней, которое на стадионе выглядело еще эффектнее, чем где бы то ни было", — поблагодарили зрителей музыканты.

Foto: Krists Luhaers

Особенно волнующим, по их словам, был момент, когда публика попросила повторить песню "Mana dziesma" или "Моя пісня", посвященную жертвам украинской войны. По данным организаторов, на концерт в Даугавпилсе пришло около 200 украинцев.

Через неделю, 13 августа, группа едет в Вентспилс, где состоится следующий концерт тура. Поскольку он пройдет в центре города, организаторы призывают посетителей выбирать более экологичные виды транспорта. Рядом с концертной площадкой будет работать охраняемая парковка, где можно будет оставить велосипеды, электросамокаты и другие эко-средства передвижения.

За кулисами концертного тура Prāta Vētras можно следить в социальных сетях группы Facebook, Instagram и на сайте. Финальный концерт тура, напомним, пройдет 20 августа в Риге, на Большой эстраде в Межапарке.